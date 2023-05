Se Zajícovou to před dvěma lety nevypadalo vůbec dobře. Na přechodu pro chodce ji v Ostravě srazil nepozorný řidič a vzduchem ji odhodil několik metrů. Mladá bojovnice utrpěla těžkou zlomeninu nohy, v níž má stále šrouby, obratle a prasklou lebku. Dokonce krvácela do mozku. Z těchto zdravotních trablí se dávala dlouhé měsíce dohromady.

Ale povedlo se. Zajícová ukázala obrovskou vůli a bojového ducha, když se dokázala vrátit k milovanému sportu, přestože ji od návratu do zápasnického kolbiště ze začátku okolí včetně trenérů odrazovalo. Rok po nehodě se začaly úspěchy ve světě MMA nabalovat. Jako první přišlo prvenství na mistrovství Evropy v MMA, v jehož finále porazila silnou soupeřku z Bosny a Hercegoviny.

Tatínek Radek Zajíc po tomto úspěchu neskrýval nadšení. „Ještě před cca deseti měsíci ležela v bezvědomí po vážné autonehodě v nemocnici. Dolámaná a „rozbitá". A dnes vítězí na ME. Je to obrovský happy end," vzkázal Zajíc na svém Facebooku a poděkoval všem, kteří Veronice drželi palce v zápase i po autonehodě.

Před několika týdny se navíc dostavil první triumf i na profesionální MMA scéně. Zajícová si odbyla debut v organizaci RFA, kde při premiéře porazila soupeřku z Maďarska na body. „Před zápasem jsem se trochu obávala o svůj facelift," smála se Zajícová s tím, že si v zápase dávala pozor na údery do obličeje.

Hned na začátku května totiž Zajícovou čekal casting do zmíněné soutěže krásy, ve které uspěla a postoupila do semifinálových kol, které jsou na programu v letních měsících. „Bylo to náročné. Okolo byla spousta opravdu krásných holek, které mají s modelingem a podobnými soutěžemi velké zkušenosti. Připadala jsem si trochu nepatřičně, protože jsem akorát vyhrála Miss Lentilka u nás v Krnově, když mi bylo šest," povídala Zajícová.