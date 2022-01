Neporažený Čech v UFC: Výhra je jediný cíl! Prohru si nepřipouštím, pro mě nic takového neexistuje

Devětadvacetiletý rodák z Hradce Králové se tak ani na druhý pokus nedočká zápasu s Číňanem Süem, jehož zdravotní problémy se nesly pěknou řádku týdnů. UFC tak na nic nečekala a českému zápasníkovi sehnala náhradníka, kterým je Brazilec Matheus Nicolau. Z žebříčkového pohledu se jedná o kvalitnějšího soupeře, čehož si je vědom také Dvořák. Zajímavostí je, že se tento souboj uskuteční na galavečeru, jehož hlavní zápas obstará dvojice Aleksandar Rakič a Jan Blachowicz. To vše již 26. března!

Jak jste vzal změnu termínu i soupeře?

Po pravdě mě změna termínu nijak extra nevadila. Spíš komplikace byla změna soupeře, protože jsme věděli, že budeme zápasit na konci března. Ale ani to nám v konečném důsledku nevadí. Spíš nám tedy hraje do karet, brali jsme to kladně. Naopak je to daleko větší příležitost se posunout nahoru a dostat se co nejblíže k TOP 5.

Počítal jste s tím, že něco takového může přijít?

Úplně jsme s něčím takovým nepočítali. Mockrát se mi stalo, že se soupeři změnili. Taková šance tady je vždycky. Ale jak jsem říkal, ve finále nám to vůbec nevadí.

Odkdy jste přibližně věděl, že budete mít nového soupeře?

Teď to bude zhruba měsíc. Měsíc určitě, co o této změně víme. Možná o něco déle. Byla tam nějaká doba, kdy se o tom nemohlo mluvit.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený David Dvořák (@dvorak.david)

Má to zásadní vliv ve vaší přípravě? Musíte se kvůli tomu připravovat na jiného soupeře a i příprava se vám prodlouží.

Rozhodně to přípravu ovlivní. Předtím jsem měl zápasit s čistým postojařem. Byl to vysoký levák. Nicolau je nižší než soupeř, se kterým jsem měl jít. Je to navíc pravák a mnohem kvalitnější na zemi.

Je podle vás Nicolau těžší soupeř než Číňan Sü?

Podle mě ano. Je to ale UFC. Číňan Sü měl předtím tři výhry v řadě, Nicolau je na tom dost podobně. Zas nechci jednoho z nich urazit, ale podle mě je Nicolau o něco kvalitnější zápasník. Uvidíme, jestli tomu tak bude i v samotném zápase.

Už jste stačil zmapovat jeho zápasy? Kde jsou jeho silné a slabé stránky?

Jeho zápasy máme hodně dobře nakoukané ze všech různých směrů. Trenér přinesl něco do debaty a společně máme gameplan. O silných a slabých stránkách bych rád povídal, ale nemůžu. Člověk nikdy neví, kam by se informace mohly dostat. Spousta lidí na této úrovni si články a podobné věci umí vyhledat a případně se podle toho zařídit. Pro nás je důležité ty slabé stránky najít a jít po nich.

David Dvořák je doma z UFC. Třetí vítězství bylo vykoupeno pořádnými šrámy.Video : Sport.cz

Nicolau má v UFC pět výher ze šesti zápasů, kdo bude podle vás favoritem v zápase?

Má hezkou bilanci. Je lépe postavený v žebříčku, takže si myslím, že v zápase bude favorit. Alespoň podle bookmakerů. Ale nemyslím si, že to bude nějak velký rozdíl. Rozhodně mi to nevadí. Prostě si půjdu do modrého rohu, abych příště mohl být v červeném.

Zápasit budete koncem března, tudíž máte ještě dva a půl měsíce na přípravu. Jak aktuálně vypadá?

V přípravě na tenhle zápas jsem dost dlouho. Teď se to změnilo v tom, že mám ostřejší tréninky, hodně kardia. Jinak je to hodně podobné jako na začátku. Všechno se ale zaměřuje přímo na březnový zápas.

Aktuálně jezdíte hodně na kempy. Kde všude jste byl?

Mám za sebou třítýdenní kemp v Americe, teď jsem byl navíc na Slovensku u Roba Deliče. Furt jezdím do Brna k Honzovi Stachovi. Hodně často jsem také v Hradci. Určitě ale ještě vyrazíme na nějaký další kemp, protože času do zápasu je ještě stále dost.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený David Dvořák (@dvorak.david)

Do konce roku byste podle vašich slov chtěl být v TOP 5. Je to podle vás reálné?

Dostat se tam je podle mě dost reálné. Když si vezmu, že soupeř je osmička divize a já bych ho porazil, tak bych se mohl dostat na nějaké sedmé, osmé místo. Pak už je to třeba jen jeden zápas a člověk může být mezi nejlepší pětkou. Klidně to může být i TOP 3. Vše záleží na tom, jakého soupeře by nám potom dali. Pochopitelně budu muset předtím porazit Nicolaua. Uvidíme, jak to bude.

Jak moc by vás případná porážka „poškodila“?

Je to špatná věc. Ale na druhou stranu, kdybych skutečně prohrál, tak by to znamenalo, že jsem byl horší, že jsem dělal chyby. Byla by to možnost se zase zdokonalit. Člověk si v tom musí najít to dobré. Kdyby se to stalo, tak by se nic nedělo, jelo by se dál. Ale těch vlivů je hodně. Třeba menší postavení v žebříčku, méně peněz. Od toho se odrazí hodně věcí. Rozhodně udělám maximum pro to, aby se něco takového nestalo.

Připouštíte si vůbec něco takového? Neprohrál jste totiž více než devět let.

Nic takového si rozhodně nepřipouštím. Pro mě nic takového neexistuje. Do zápasu jdeme vyhrát. To je jediný cíl, který nás zajímá.

Máte v hlavě nějakého dalšího budoucího soupeře? Někoho, s kým byste se rád v budoucnu utkal?

Dalšího soupeře v hlavně úplně nemám. Mně by se osobně líbilo, kdyby Číňan Sü měl v tu dobu také nějaký zápas a vyhrál by. Oba bychom vyhráli a oba bychom měli v UFC bilanci 4-0, pak bychom mohli konečně na sebe narazit. Furt tam ještě lítá Tim Elliott, ale ten je teď žebříčkově za mnou, takže těžko říct, zda je tohle reálné. Těch sekáčů je tam každopádně hodně, určitě se někdo najde.

V nedávném rozhovoru jste prozradil, že máte nově i mentálního kouče. Jak moc vám to pomáhá?

S mentálním koučem spolupracuji delší dobu. Pomáhá mi to opravdu hodně. Myslel jsem si, že po mentální stránce jsem naprosto nesmrtelný. Rozhodně ale jsou věci, které se dají zlepšit, a je jich opravdu hodně. Ať po sportovní, nebo osobní stránce. Jsou to další tréninky, které mám v přípravě. Hodně mi to pomohlo před mým posledním zápasem, kde jsem byl po mentální stránce skvěle připravený. V tom dalším neočekávám nic jiného.

Může být podle vás sportovec úspěšný bez dobře nastavené hlavy?

Rozhodně ne. Sportovec bez dobře nastavené hlavy nemůže být úspěšný. Samozřejmě do nějaké úrovně ano, ale nevěřím, že se s tím dá udělat nějaký dobrý výsledek.

Kolik procent z výhry podle vás dělá dobře nastavená hlava?