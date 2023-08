„Bryczek měl ve smlouvě možnost odejít do UFC. Místo titulového zápasu jí využil. Věděli jsme o tom. Je teď na dalších, aby využili příležitosti, a jsme sami zvědaví, kdo zvedne titulovou rukavici proti Kinclovi,“ zní ve vyjádření promotéra a spoluzakladatele Oktagonu MMA Ondřeje Novotného, který tak potvrdil odchod obávaného Poláka do zámoří.

Čára přes rozpočet je to především pro šampiona Kincla, který přichází o svého nadcházejícího soupeře, se kterým se měl poměřit ještě v letošním roce. „Zdá se, že můj fight s Bryczekem je ze hry. Nemá smysl se v tom nějak extra vrtat. Lidsky mu to přeju, je fajn si plnit sny. To v MMA není vždy úplně jednoduché,“ napsal v emocích Kincl na sociální sítě.

Šampion kategorie do 84 kilogramů přiznal, že Bryczek mu dával novou motivaci do tréninků. „Zápasnicky mě to samozřejmě se*e. Po výhře nad Karlem (Karlos Vémola) jsem měl trochu obavy, že se mi bude těžko hledat motivace do dalšího zápasu. Bryczekova blesková výhra (55 vteřin – pozn. red.) na Štvanici mi ale dokázala opak. Těšil jsem se na tvrdé tréninky a srovnání s ním. Bohužel,“ zoufá šampion, který aktuálně žije v nejistotě, koho organizace místo polského zápasníka do bitvy o titul nasadí.