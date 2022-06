Český bijec bude muset za každou cenu zvítězit v prvním kole (za určitých okolností by mohlo stačit i vítězství ve druhém kole za pět bodů.), avšak ani to mu nemusí stačit k postupu do play off. Právě výhra v první pětiminutovce by Peštovi vynesla hned šest bodů do tabulky, čímž by vyrovnal hned několik soupeřů. Pakliže by se českému zápasníkovi nepovedlo postoupit, sezona pro něj končí.