Dlouho se o tom mluvilo, před několika dny se to stalo skutečností. Dvacetiletá zápasnice Bledá podepsala smlouvu s Dana White's Contender Series a bude mít možnost probojovat se do vysněné UFC. „Dozvěděla jsem se to asi měsíc zpět, kdy mi napsal manažer. Celý den jsem byla jenom v euforii," líčí nadšeně Bledá.

Nabídka zúčastnit se Contenderu byla ve vzduchu už minulý rok, tehdy z toho ale nakonec sešlo. „Byla šance na podzim 2021, ale bylo příliš brzo, měla jsem míň zápasů a neměla jsem titul. Nevyšlo, bylo to brzo," přiznává Bledá, které tak unikne příležitost stát se nejmladší zápasnící v UFC. „Nevyjde to, asi o dva měsíce, nevadí to," říká s úsměvem šampionka organizace OKTAGON MMA.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Tereza Bledá (@bleda_tereza)

Češka půjde do akce 6. září a soupeřkou bude Brazilka Nayara Maia. Právě shánění vhodné protivnice se ukázalo jako velký problém, hned dvě z nich souboj odmítly. „Docela mě překvapilo to, že někdo odmítne šanci na Contender, asi se jim do toho nechtělo. Já bych to asi neodmítla ani, kdyby měla 100-0," pokračovala s úsměvem česká zápasnice.

Bledá tak napodobila svého parťáka z gymu Matěje Peňáze, který si rovněž vysloužil šanci v Contenderu, kde se představí o týden dřív, tedy 30. srpna. „Je to paráda, jsem moc ráda, jsme si hodně blízko, můžeme si pomoct psychicky. Jsem moc šťastná, že tam jsme oba dva," líčí Bledá, která se podle původních plánů měla rovněž v akci představit již 30. srpna.

„Původně jsem si říkal, že je to pecka, že se oba představí na jednom turnaji, kde je pět zápasů a z toho by byly dva od nás. V konečném důsledku je to ale lepší, budu mít na každém z turnajů čistou hlavu," popisuje trenér André Reinders.