Krůček od UFC? Češka neměla ani tentokrát slitování, ve vítězné bitvě tekla krev

Bledá, která teprve před měsícem oslavila dvacetiny, tak dosáhla na své páté vítězství, i nadále si drží neporazitelnost. Nahlas se už hovoří o přesunu do slavné organizace UFC, kde by se mohla stát historicky druhou českou zápasnicí. „Myslím si, že to je velký krok k UFC. I když ještě nemám moc vysoké skóre, tak na dvacet let to není špatné," netajila se ambicemi mladá Češka.