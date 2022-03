A to nebylo zdaleka vše, na co byl český talent naštvaný. Rovněž se mu nelíbilo jeho počínání v zápase, ve kterém nepředvedl ani zdaleka to, na co se připravoval. „Jsem nas*anej, nebylo to vůbec to, co jsem chtěl. Boxuju a vůbec jsem to neprodal, sorry, že jsem sprostej. Na pi*u, no," znělo z úst českého zápasníka. Ten se ovšem na pozápasové tiskové konferenci za svá slova omluvil.