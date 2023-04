Nemá se za co stydět. Tichotovi se sice během posledních čtyř měsíců už podruhé rozplynul sen o zisku mistrovského pásu, z pozice největšího outsidera turnaje Oktagon 42 rozhodně nezklamal. Jeho odvaha navíc o to víc nabobtnala, když se po zápase zjistilo, že český bojovník měl od prvního kola zlomenou klíční kost. Tichota na to koneckonců během přestávky upozornil i svého trenéra Andrého Reinderse. A to natolik šikovně, aby to neslyšely přítomné mikrofony.