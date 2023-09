Věřil si, jenomže ztroskotal hodně rychle. Kozma v odvetném souboji s Veličkovičem nezvládl vůbec nic a k zemi se poroučel již na konci čtvrté minuty. Následné dobíjení na podlaze klece už bylo východiskem i pro sudího, který mezi oba bojovníky skočil. Odplata dokonána, avšak v českém táboře moc velké nadšení nepanovalo. Růžový Panter, jak se Kozmovi přezdívá, věděl, že to nebyl jeho den…

„Omlouvám se všem. Dneska jsem se do zápasu vůbec nedostal a nevyšlo to. Strašně mě to mrzí, příště nastoupím silnější,“ řekl zklamaně po duelu, po kterém bezprostředně opustil útroby frankfurtské haly a nezamířil ani na tradiční poturnajovou tiskovou konferenci. Promotéři pro to měli jednoduché vysvětlení. „Není na místě, aby chodil na tiskovou konferenci. Omluvil se, je po tvrdém KO, “ znělo z úst Pavola Nerudy, jednoho ze dvou zakladatelů organizace.

Český bojovník si chce odpočinout, v nejbližší době navíc s partnerkou očekávají narození druhého potomka. „Říkal, že je zklamaný a chce si na nějakou dobu vypnout mobil. Bude odpočívat a nebude chodit ani do gymu, možná několik týdnů. Musí si odpočinout a promyslet, jak bude chtít dál postupovat. Prý je zklamaný víc, než po prohře v titulové bitvě s Kaikem Britem. Potřebuje čas s rodinou, na kterou se teď zaměří,“ povídal Neruda.

Veličkovič v zápase předvedl ukázkovou práci, kterou naprosto eliminoval hlavní zbraně soupeře. Výsledkem je postup do finále, bonus za výkon večera a také skvělý zdravotní stav. „Viděli jsme brutální kopy na tělo, které Veličkovič ukázal i při své premiéře u nás. Vypadalo to, že jde dolů, ale je čím dál tím lepší. Jak pro Michailidise, tak pro Veličkoviče, je to zasloužené finále,“ líbí se Ondřeji Novotnému, spoluzakladateli.

Kozma se ale přeci jen může vrátit zpět do hry. Figuruje totiž mezi čtveřicí možných náhradníků právě pro titulovou bitvu, která je v plánu 29. prosince v pražské O2 areně. Spolu s ním mohou diváci hlasovat i pro Brazilce Leandra Silvu, Dána Louise Glismanna či Řeka Ioannise Palaiologose. Bojovník s největším počtem hlasů se utká v rámci rezervního fightu, přičemž vítěz bude v roli čekajícího náhradníka pro bitvu mezi Veličkovičem a Michailidisem.