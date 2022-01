Parádní bitva! UFC přichystala divákům krvavou řežbu, nechyběly ani pořádné šrámy

Duel vypsaný na pět kol přitom nezačal tolik aktivně. Kattar přesto na svého soupeře tlačil, jenže jako první sám inkasoval, a to po rychlé kombinaci. Po ní ovšem Chikadze podklouzl a rázem jsme byli poprvé na zemi. A do konce prvního kola se nic nezměnilo. Gruzínec si navíc sám na zádech našel prostor ke gilotině, kterou se mu ale nepovedlo utáhnout. Škrcení záhy předvedl také jeho soupeř, avšak ani on neuspěl. Famózní první kolo však bylo teprve zárodkem toho, čeho se diváci v dalších minutách dočkali.