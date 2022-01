Vše je jinak! Český UFC bijec čelí další nečekané zprávě

Zápas Dvořáka s čínským soupeřem se tak ani napodruhé neuskuteční. Zápas byl původně v plánu již v prosinci loňského kalendářního roku, avšak kvůli zdravotním problémům čínského zápasníka byl přeložen. Ani nyní se Su Mutaer-ťi nedostane do akce, zranění přetrvává a UFC tak za něj musela sehnat náhradu. A to se povedlo.

„Popravdě není stoprocentně jistý, že ten zápas bude v únoru. Soupeř je nějakým způsobem zraněný. UFC nás informovalo, že by to mělo být v únoru, může se ale stát, že to bude i v březnu," nechal se v říjnu slyšet Dvořák.