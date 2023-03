Jen si to představte. Narvaná aréna k prasknutí, která si každým douškem vychutnává váš nástup do klece. Vše doprovází zpravidla motivační píseň, na kterou se nažhavení fanoušci těší stejně tak, jako na samotný zápas. A ještě k tomu, když si vyberete něco opravdu chytlavého, tak se zkrátka vytvoří hotové peklo rozléhající se celou arénou.

Boj do poslední sekundy. Pirát nestačil na Lohorého a prohrál na bodyVideo : Sport.cz

Pořádný kotel v zádech měl také karvinský rodák David Kozma, který sám několikrát přiznal, že se mu v nedaleké Ostravě zápasí nejlépe. A moc dobře ví proč. Těšit se může z obrovské podpory fanoušků, která začíná bouřlivě řvát už při prvních tónech písně z kultovního seriálu Pobřežní hlídka. V laufu bylo i necelých třináct tisíc lidí na proběhnuvším turnaji Oktagon 40, kde jim to Kozma vrátil osmifinálovou výhrou turnaje Tipsport Gamechanger.

K tomu nejoblíbenějšímu patří i nástupovka v podání Samuela „Piráta" Krištofiče, jehož do kulatého kolbiště doprovází píseň „Igraj moja Hrvatska" od populární chorvatské skupiny Zaprešić Boys. Slovenský bojovník si během rychlých kroků směrem ke kleci obvykle pozpěvuje, stejně tak jako lidé v ochozech.

Patřičnou dávku motivace nasál také veterán domácí scény Jaroslav „Jubox" Pokorný, který si vybral píseň znějící především v posilovnách s názvem „Put me on the front line". A jelikož mimo jiné pracuje u policie, nástup okořenil se svými kolegy po boku. Výsledkem bylo cenné vítězství v duelu proti vojákovi Širokému.