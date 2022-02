Pětadvacetiletý Peňáz se naposledy v kleci představil 30. prosince loňského kalendářního roku, kdy v parádní bitvě zdolal Cheicka Koného. „Bylo to delší. Myslel jsem, že to dokážu trefit rychleji. Soupeř byl tvrďák. Překvapil mě, jak byl fyzicky silnej. Musel jsem si to odmakat," reagoval Peňáz po zápase, za který si vysloužil i bonus za výkon večera.