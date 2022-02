Z posledních sedmi zápasů hned šestkrát dokázal zvítězit a výrazně zamíchal kartami ve střední váze. Zdeněk Polívka navíc ideálně zareagoval na porážku proti Abdelu Diraiovi, následně totiž dokázal zdolat Erica Spicelyho i obávaného Roberta Bryczeka. Rázem se začalo hovořit o titulové šanci, ke které český bijec nemá vůbec daleko.

Dalším soupeřem bude Francouz Alex Lohoré, který dokonce před necelým rokem zápasil o titul s Karlosem Vémolou. Lohoré až při třetím vystoupení v organizaci OKTAGON MMA dokázal vyhrát, nyní si bude chtít připsat další zářez.

Kam jedete na kemp a proč jste se tak rozhodl?

Na kemp pojedu jako vždy do polského Ankos MMA. Absolvoval jsem tam již přípravy na důležité zápasy a moc mi to tam vyhovuje. Co se týče lidí a sparingů, hodně se tam posouvám a cítím se tam navzdory tvrdým tréninků dobře.

Jak náročný bude Lohoré soupeř? Považujete ho za vašeho doposud nejlepšího protivníka?

Nejlepší soupeř bych neřekl, ale bude velice nepříjemný a nevyzpytatelný. Ty zkušenosti má a pět titulů se nedává na počkání. Určitě ho vnímám jako další level, který musím překonat, pokud mířím tam, kam mířím. Jednoznačně ho musím porazit. Možná to bude jako u většiny mých zápasů. Buď to skončí hrozně rychle, nebo to bude válka až do posledního kola.

Plánujete ho ukončit před limitem?

Samozřejmě, že ho plánuji ukončit. Já jdu vždy po ukončení a je jedno v jakém kole. Mám natrénováno, chci být v zápase klidný a vědět, že vydržím naplno bojovat až dokud bude třeba. A s tím do toho jdu vždy. Před zápasem pochybovat mohu, to je v pořádku, ale v zápase nikdy. Rozhodně ale nesmím zaváhat.

Co říkáte na jeho tradiční trashtalk? Ostré poznámky ke každému soupeři, a i na fakt, že se soupeřem během zápasu mluví.

Je to jeho styl, nebudu mu ho brát, protože u mě stejně nepochodí. Vím, co od něj čekat a nedojme mě tím. Do hlavy se mi dostávat ani nemusí, protože já na něj myslím pořad, mám jeho plakát nad postelí a v mobilu na tapetě, abych ho měl stále na očích. Pokud na mě bude v zápase mluvit, tak to vyřeší nějaká ta rána, aby neměl čas na mluvení.

Ve střední váze se momentálně schyluje k titulové bitvě mezi Pirátem a Kinclem. Jak si myslíte, že to dopadne?

Netroufám si tipovat. Kincl je chytrý zápasník a má více zbraní, jak by mohl nad Pirátem vyhrát. Na druhou stranu já věřím, že se Pirát dokáže hecnout a odhodláním i nějakým dobrým úderem Kincla zaskočit. Sám jsem zvědav, jak to dopadne. Možná podle okolností bude jeden z nich můj příští soupeř.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený OKTAGON MMA (@oktagonmma)

Na koho z nich byste si případně věřil víc?