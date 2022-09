Podpora pro zoufale protestující lid se skutečně dostavila. Zatímco dvojice zástupců prestižní organizace UFC Magomed Mustafajev a Magomed Umalatov sdílela videa z protestů v Dagestanu bez jakýchkoliv dalších poznámek, jiní se pro změnu vyjádřili slovy. „Nejsme na to připraveni," vyjádřil se na sociálních sítích nejpopulárnější dagestánský bojovník Chabib Nurmagomedov.

Mnohem víc se rozpovídal dvaadvacetiletý Muhammad Mokajev, který se sice narodil v Dagestánu, v současné době ale trénuje v Manchesteru. „V Dagestánu je to velmi špatné. Utlačujete vlastní lidi, je jasné, že policie má příkaz zastavit demonstrace, ale může se to obejít bez mlácení žen a střelby do vzduchu. Pokud vás zítra odvedou, postaví se za vás i vaše ženy. Dělejte svou práci pečlivě, bez stresu, protože nevíte, jaká situace bude zítra ve vašich domovech," začal Mokaev na Instagramu.