Bylo několik hodin po půlnoci, když se vystresovaný Vémola vyjádřil k nezáviděníhodnému problému. „Já nikdy neperu špinavé prádlo na sociálních sítích. Dneska ale nemůžu jinak. Přišel jsem na to, že moje žena má poměr s jiným frajerem. To, že má poměr s jiným frajerem je nechutné samo o sobě, ještě když je 6 týdnů po porodu, ale horší je, že to byl můj dobrý kamarád. Teď všude na sociálních sítích chce dávat, že já jí biju, že já jsem ten podvodník," reagoval Vémola ve vyjádření na Instagramu.

K žádné dramatické konfrontaci podle něj nedošlo, přesto létaly facky. „Dokážete si představit, že když chytnete ženu se svým velice dobrým kamarádem, tak facky začnou lítat. Facky dostal jen on, dostal dvě. Ne za to, že spí s mojí ženou, ale za to, že je prase a že si hraje na kamaráda. Asi bych se mu za to měl omluvit, měl jsem to řešit s klidnou hlavou. Lely jsem se ale nedotkl," vysvětlil situaci.

A jak nevěru své přítelkyně vlastně Terminátor odhalil? „Já na to přišel tak, že Lela má na sobě samé diamantové prsteny, náhrdelníky apod. Já teď nezápasím, teď na to nemám, tak jsem se ptal, kde na to vzala. Bylo mi to divné, ale ona, že si vydělává IG. Nejsem žárlivec, ale samozřejmě jsem to vyšetřoval a zjistil jsem, že to má od mého kamaráda pana Kaisera."

Logicky tak přišel rozchod, který Vémolu pochopitelně mrzí. „I když jsem udělal spoustu chyb, tak jí miluju. Tohle je oficiální konec. Strašně mě to mrzí. Mrzí mě, že jsem přišel o kamaráda. Mrzí mě, že jsem přišel o ženu," neskrýval Vémola zklamání. Zároveň ale dodal, že rodině bude i nadále pomáhat.