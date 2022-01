„Můj rok 2021 byl jako rodeo, nahoru a dolu. Vypadával jsem ze sedla. Zápas jsem vyhrál, o titul jsem kvůli váze bohužel přišel. Potom jsem se zranil a dál jsem nezápasil. Kariérově se mi tenhle rok zrovna moc nepovedl, ale zase jsem měl nádhernej rok tím, že se nám narodil bráška Rocky Vémola, za což moc děkuji své ženě. Byla moc statečná," reagoval Vémola ve svém pravidelném instagramovém vysílání.

Vémola stále na jakýkoliv výraznější fyzický zápřah musí zapomenout. Aktuálně čeká na další vyšetření své ruky, které poodhalí míru úspěšnosti hojení zranění. „Dejte mi ještě týden, 14 dní. Půjdu na magnetickou rezonanci. Tam se uvidí, jak na tom doopravdy jsem. Jak se cítím a jak na tom doopravdy jsem je jiná věc. S rukou na doporučení doktorů nic nedělám. Jezdím do Budějovic na rehabilitaci té zraněné ruky. Chci se opravdu vrátit, co nejdřív. Zároveň ale nechci udělat tu samou chybu, jakou jsem udělal předtím. Chci, abych se vrátil, co nejdřív a co nejbezpečněji," prozradil šestatřicetiletý zápasník.

Foto: @patrik_kincl Karlos Vémola se po Vánocích zúčastnil boxerského turnaje organizace Fight Night Challenge. Avšak pouze v roli moderátora.Foto : @patrik_kincl

Žádné tréninky ani zápasy. Vémola se v posledních týdnech musel popasovat s nečekanou záležitostí v podobě minima fyzicky namáhavého pohybu. A to se pochopitelně podepsalo i na váze. „Budu na tom teď pracovat. Malinko jsem si upustil. Vzhledem k tomu zranění mi ale nic jiného ani nezbylo. Z loňského roku jsem se poučil, ta váha mě stála hodně. Díky mé váze v kleci teď běhá fejkovej šampion. Váha je určitě něco, s čímž se v novém roce nechci trápit."

Bývalý zápasník slavné UFC přesto na bojové sporty nezanevřel. Krátce po Vánocích byl přítomen na prvním turnaji boxerské organizace Fight Night Challenge, kde plnil roli moderátora galavečera. „Byla to pro mě skvělá zkušenost. Mnohem raději bych ale stál v tom ringu a zápasil. V nejbližší době se tomu snad věnovat ještě nebudu a budu zápasit. Moderování mě ale určitě baví."

S příchodem nového roku pochopitelně nesmí chybět předsevzetí. Vémola by se chtěl zlepšit ve všech možných ohledech. „Budu se snažit být lepší. Lepší ve všem, co dělám. Hlavně zlepšit ten box. Mám tu výhodu, že trénuji ve skvělém gymu. Ve Spejbl gymu trénují všichni tihle špičáci, jako je například Vasil Ducár. Mám obrovské štěstí, že mě trénuje Míťa Soukup, což je nejlepší trenér boxu v Čechách. Je to čest a motivace tam chodit trénovat. Mám ten nejlepší tým, který jsem si tady v Čechách mohl vybrat," neskrýval nadšení.

Karlos Vémola a jeho dominantní vítězství. Milana Ďatelinku uškrtil v prvním koleVideo : Oktagon TV