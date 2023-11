Pudilová přitom dlouhou dobu vstřebávala nedávnou kontroverzní bodovou porážku nad panamskou bojovnicí Joselyne Edwardsovou, verdiktu se tehdy divili i největší odborníci ze světa MMA. Nyní česká ranařka doufá ve zvrat výsledku (3:0 na body) proti Argentince Pérezové, jejíž zdravotní stav po pátečním vážení byl natolik špatný, že si vyžádal hospitalizaci a následné podání nitrožilní infuze, což Jihoameričanka sama patřičně zdokumentovala na sociálních sítích.

A právě to by mohl být pro bojovnici, jejíž sociální sítě rovněž zdobí odvážné snímky, kámen úrazu. Případ údajně řeší antidopingová agentura USADA, jež do konce tohoto roku stále spolupracuje s organizací UFC. Tajemstvím není fakt, že v minulosti někteří zápasníci měli kvůli odbdobným „prohřeškům“ pozastavenou činnost například až na půl roku.

Výsledkově to sice nevyšlo, co ale říkáte na svůj výkon?

Ze začátku mi vycházel box, bylo to dobrý, akorát soupeřka, jak byla větší a chytla mě, tak se to nedalo. Nevím, jestli jsem něco udělala blbě, ale asi jo. Byl to především boj s její váhou. Na zemi, když jsem se o něco pokusila, tak to bylo horší. Tam se to kvůli velkému váhovému rozdílu nedalo. Až ve třetím kole mě zázrakem nepoložila a nezalehla. Jen mě mrzí, že jsem to nezakončila tím škrcením. V tu chvíli jsme věděla, že mi první dvě kola nevyšla a byla jsem pod tlakem…

Důvodem, proč jste do nedotáhla, byl tedy tlak?

Udělala jsem to blbě. Bylo to čistě chycené, osmkrát z deseti případů bych to udělala dobře, ale ten tlak a všechno kolem rozhodl. Trápí mě to. V danou chvíli jsem hlavu tlačila dozadu, místo toho abychom hlavy měly vedle sebe. Šlo to i lépe chytnout zezadu, ale jen jsem to tlačila. Prostě jsem to udělala blbě. Měla jsem ji chvíli pomlátit a v klidu si skočit do techniky. Skočila jsem tam hned, mrzí mě to.

Byla znát i silová převaha. Už jste něco takového zažila?

S tímhle jsem se ještě nesetkala. Trénuji i s chlapy, ale tohle bylo furt to stejné. Chytla mě a bylo jasné, že půjdu na zem. Mohla jsem to hrát více na vzdálenost, ale ona taky nebyla úplně levá. Měla to najeté. Já jsem silná, jakože fakt silná, ale vzhledem k té váze to nešlo.

Jaký rozdíl ve váze tedy mohl být?

Někdo říkal, že to klidně mohlo být 10 kg. Já jsem sama na tenhle zápas měla míň než obvykle, ona to měla naopak.

Po zápase jste zmiňovala, že se soupeřka dopustila podvodu, neboť byla po vážení v nemocnici, kde jí byla podána infuze. Stále si za tím stojíte?

V UFC to není dovolené. Po vážení si nás všechny někam odtáhli a řekli, že je to těžce zakázané. Před zápasem jsem dokonce musela podepsat, že jsem to neužila. Její případ se už řeší a doufám, že se z toho vyvodí důsledky. Velký problém z toho nedávno byl i u Islama Machačeva, jehož soupeř řekl, že měl něco na ruce, ale neměl důkaz. Údajně to bylo z odběrů, proto to nechali být. Moje soupeřka to ale sdílela na Instagram, kam dala fotku, kde leží v nemocnici a má infuzi.

Berete to tedy jako podvod?

Je to ilegální, tudíž ano.

Říkala jste, že už se to řeší. Jaké se z toho mohou vyvodit důsledky?

Když lidé berou steroidy a zpětně se to prokáže, tak z toho je „no contest“ (bez výsledku). Tohle je to samé. Jestli to má být fér, tak to z toho udělají také. Dlouho jsem přemýšlela, zda to mám vůbec na sociálních sítích sdílet. Nejsem typ, co by se na něco vymlouval. Bála jsem se, aby to tak nepůsobilo. Ale řekla jsem si, že jsem se nikdy extra nebránila. To samé při mém posledním duelu, ve kterém jsem měla vyhrát, ale mlčela jsem. Teď už si to nechci nechat líbit. Nejprve jsem si myslela, že to můj manažer řešit ani nebude, ale mám od něj zprávu, že se to s antidopingovou agenturou USADA řeší. Údajně je to fakt problém. Kdyby ta holka byla stejně velká, tak bych se třeba na to i vykašlala, ale nevím…

Pokračujte.

Přemýšlím, že změním váhovou divizi. Ona byla fakt jinde, přestřelená. O váhovku výš, zatímco já jsem spíš o váhovku níž. Nechci tímhle shazováním tolik riskovat zdraví.

Máte za sebou další diskutabilní porážku. To na psychice moc nepřidá, viďte?

Není to příjemné. Se zápasem předtím jsem se nějak smířila, ale tohle je už podruhé. Je toho na mě dost. Dávám a obětuji tomu hodně. Je to psychicky náročné.

Co dál? Máte v hlavě nějaký termín, kdy se vrátit zpět do boje?

Nejdřív se musí dořešit tohle, pak tak nějak můžu přemýšlet dál. V UFC mám mít ještě minimálně jeden zápas, ale nevím, jestli bych ho ještě chtěla dát. Tohle všechno bylo opravdu psychicky náročné. Minulý zápas jsem vyhrála, tahle další soupeřka si dá něco, co se nesmí… Snažím se myslet pozitivně. Tak, jak by se mělo. Poctivě. Pak se ale děje tohle. Je těžké pokračovat.

Doufáte, že ve výsledku nastane zvrat?