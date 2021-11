Poslední Viking míří do Česka! Příští rok se chce stát šampionem

„Platí mi úplně stejně za 3x5 minut nebo za deset sekund. Vždy se snažím zápas ukončit co nejdříve a jinak tomu nebude ani nyní," hlásí sebevědomě urostlý Nor.

Narmo tak bude dalším norským zápasníkem na česko-slovenské scéně. Naposledy se v Oktagonu představil zkušený Thomas Robertsen, který dokonce zápasil i s Karlosem Vémolou.

„První kontakt proběhl zhruba před rokem, když jsem promotérům nabízel, že bych se rád představil v OKTAGONu. Okomentoval jsem totiž příspěvek, kde jsem zveřejnil video s názvem „Call me maybe". Od té doby jsme tak nějak spolu v kontaktu. Chtěl jsem prostě jen zápasit. A navíc jsem v České republice několikrát byl, tak jsem si řekl, proč to nezkusit," nechal se slyšet Narmo.

„Viděl jsem několik turnajů, navíc jsem trénoval s některými kluky. Když bych měl ale zmínit pár jmen, tak mě napadá třeba Vémola, Kincl nebo Martínek."

Bude se jednat o střet těžkých vah. Norskému vikingovi se totiž postaví Slovák Daniel Dittrich, který bude zápasit po necelém roce. Naposledy však prohrál s Kamilem Mindou.

„Viděl jsem na internetu pár jeho zápasů, ale víceméně mě to moc nezajímá. Každý zápas je totiž jiný. Co se stane, to se stane. Když se za námi zavře klec, tak uvidíme, kdo bude hladovější. Mojí výhodou je jednoznačně moje výška. Abych byl ale upřímný, momentálně se moc nepřipravuji, protože mám nějaké problémy, které si musím vyřešit. V zápase na tom ale nezáleží," pokračoval.

Sedmadvacetiletý těžkotonážník ve své profesionální kariéře ještě neprohrál a na svém kontě má čtyři výhry. Ty si připsal na turnajích v Anglii a Singapuru.

„Pokaždé to byl jiný zážitek. V Anglii mi pokaždé na poslední chvíli měnili soupeře. V Singapuru jsem zas naopak cestoval sám bez trenéra. Bylo to hodně divné, ale nějak jsem se přizpůsobil. Jako první se mi v České republice vybaví hodní lidé a dobré pivo. Nemohu se dočkat, až to znovu zažiji," neskrývá nadšení.

Norský zápasník navíc před premiérou na česko-slovenské scéně netají velké ambice. Naopak se v blízké budoucnosti vidí v roli šampiona.