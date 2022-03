Rodák z Hradce Králové zažil něco, co naposledy pamatuje před deseti lety. Porážku. Uštědřil mu ji Brazilec Matheus Nicolau, který vyhrál na body. „Je to sice sportovní prohra, ale mě prohry provázejí celý život, tyhle věci přijdou. Každý z nás prohrává. I když mě to sebevíc mrzí, tak se přes to musím přenést. Dal jsem si sprchu a všechno ze sebe smyl," začal Dvořák bezprostředně po příletu do Prahy.

Zásadní okamžik přišel v závěru druhého kola, kdy český bijec inkasoval tvrdou dělovku, po které se poroučel k zemi. „Byl to pro mě asi nejtvrdší úder, jaký jsem kdy dostal. Spadl jsem jak pytel brambor, podařilo se mi ale vrátit zpátky, furt jsem chtěl jít pro vítězství," pokračoval.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený David Dvořák (@dvorak.david)

Koncovku druhého kola sice Dvořák přečkal, do poslední pětiminutovky ale nastupoval značně otřesený. „Byl jsem pár vteřin mimo. Dal jsem se dokupy celkem rychle, nebylo to ale stoprocentně. Nohy se mi motaly, nebyly stabilní, nic nebylo takové, jaké mělo být. V rámci toho, jaké to bylo, tak to ještě celkem dopadlo dobře," líčil rodák z Hradce Králové.

Zápas nakonec museli rozhodovat až bodoví sudí, kteří jednomyslným výrokem označili za vítěze brazilského protivníka. S tím Dvořák ještě před vyhlašováním počítal. „Nevěřil jsem, že mi to dají. Mohli by mi to dát, ale také nemuseli. Sám jsem zažil svůj první zápas v Brazílii, kde jsem těsně na body vyhrál já. Nesmím tyhle zápasy nechávat na rozhodčích," uznal Dvořák.