Před lety málem pronikla do slavné UFC! Nyní si v Česku půjde pro titul

„Vždycky se snažím posouvat dopředu a stejně tomu tak je i nyní. V zápasech jsem hladová po knokautech a snažím se dělat show. Nabídka titulu mě hodně motivuje a budu o něj usilovat pro mojí rodnou Brazílii. Znám některé země v Evropě, ale v Česku jsme zatím nikdy nebyla. Doufám, že mě vaše země skvěle přijme a přivítá. Bude to pro mě čest zápasit v Evropě," sdělila Lima krátce po oznámení zápasu.

O prvním ženském titulovém zápasu se mluvilo již delší dobu, v polovině prosince poté došlo k oficiálnímu potvrzení. Lima přitom měla ihned jasno. „Bylo to hodně rychlé. Můj trenér mi ukázal, jaké jsou možnosti a já jsem se hodně rychle rozhodla. Samozřejmě, že to pro mě bude velká výzva. Ale zároveň to beru jako každou další příležitost, při které ze sebe vydám maximum. Z mé strany můžete očekávat skvělý zápas. Půjdu do klece s tím, abych ukázala všem lidem jen to nejlepší," hlásí sebevědomě Brazilka.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený OKTAGON MMA (@oktagonmma)

Pro sedmadvacetiletou rodačku z brazilského Ceará se bude jednat o premiéru na česko-slovenské scéně. V minulosti se totiž výhradně angažovala při zápasech v Brazílii a Argentině. „Organizaci OKTAGON MMA pochopitelně znám, především díky sociálním sítím. Sledovala jsem několik předchozích turnajů. Bude to pro mě velké zadostiučinění zápasit na této skvělé akci," vysvětlila Lima.

A bude se jednat o ostře sledovaný zápas. Tváří v tvář se Brazilce postaví český supertalent Tereza Bledá. Ta přitom teprve nedávno oslavila své dvacetiny, přesto si drží neporazitelnost.

„Tereza je velká bojovnice. Navíc doposud ani jednou neprohrála, bude to skvělý zápas a moc se na něj těším. Myslím si, že když bojujeme za to, co milujeme, tak pro nás neexistuje žádná porážka. Poražený člověk je v tu chvíli, kdy přestane snít," prozradila Lima.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Mabelly Lima 👊🏽🔥 (@mabelly_lima)

Lima bude velkou neznámou. Přesto má na svém kontě deset zápasů, během kterých prohrála pouze jedenkrát. A právě jediná porážka přišla v populární show Dana White's Tuesday Night Contender Series, kde nestačila na Luanu Carolinu. Limě se tak sen o angažmá v slavné UFC vzdálil. „Působení v DWCS byla pro mě zásadní zkušenost v mém životě, i když tedy nevyšla. Tam jsem teprve zjistila, jaký smysl mají pro mě bojové sporty. Byl to pro mě splněný sen. I přes porážku jsem byla spokojená se svým výkonem, jedině tak se člověk může učit. Prohru jsem ale hodně rychle hodila za hlavu. Hodně mi to dalo, zkušenosti jsou nesrovnatelné," netajila se Lima, která na svém kontě má i titul organizace LFC.