Pudilová se před zápasem cítí v parádní formě, v irském Dublinu, konkrétněji v SBG gymu, se jí povedlo vypilovat své nedostatky. „Cítím se v plné formě. Zapracovala jsem na wrestlingu, BJJ i boxu. Cítím progres a chtěla bych to ukázat se soupeřkou, která má černý pásek. Myslím si, že když v zápase předvedu své nové zkušenosti a ona bude přesně tak agresivní jako pokaždé, tak si myslím, že by to mohl být super zápas," nastínila bývalá zápasnice slavné UFC v pořadu Na dohled.