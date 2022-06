Titulová řežba, na kterou čeká celý bojový svět. Polotěžké váha nejprestižnější bojové organizace UFC se totiž může dočkat nového šampiona. O titul usiluje český zápasník Jiří Procházka, který se v případě úspěchu nesmazatelně zapíše do historie UFC. Devětadvacetiletého ranaře ale čeká nejtěžší zkouška kariéry, kterou představuje brazilský veterán Glover Teixeira.

Od této bitvy si nejen fanoušci, ale také další slavní UFC zápasníci slibují mnohé. Uznávaný novinář James Lynch proto vyzpovídal ty nejlepší, kteří svými názory předpověděli vítěze i průběh titulové bitvy. Nic jednoznačného, přesto má většina o šampionovi jasno.

Volkanovski, Jotko, Hermansson a další věří Procházkovi

V úspěch českého zápasníka věří například šampion pérové váhy UFC Alexandr Volkanovski. „Myslím si, že to bude Jiří, je to absolutní zvíře. Glover toho sice má hodně za sebou, je zkušenej, ale budu muset zvolit Jiřího," podělil se s predikcí třiatřicetiletý Australan.

Tréninkovému parťákovi například drží palce také Jack Hermansson, někdejší přemožitel Karlose Vémoly. „Budu to muset dát mému kamarádovi Procházkovi. Trénovali jsme spolu, mám ho rád a vím, jak extrémně je nepředvídatelný, především v postoji. Je těžké se na něj připravit, věřím, že to zvládne," sdělil švédský zápasník.

Kdo další věří Procházkovi? Javid Basharat, Chris Daukaus, Devin Clark, Julian Erosa, Kyle Daukaus, Bryan Barbarena, Brandon Royval, Jordan Wright, Chase Hooper, Jared Gordon, Kevin Croom, Bryan Battle, Jeff Molina, Arman Tsarukyan.

„Respekt Gloverovi za celou jeho kariéru a za to, co dokázal. Ale myslím si, že zvítězí mládí. Gloverovi se nepovede zopakovat úspěch jako proti Blachowiczovi a novým šampionem bude Procházka," sdělil Kevin Lee, který poprvé do nejprestižnější bojové organizace nakoukl již v roce 2014.

„Za mě vyhraje ten mladší chlap. Mám sice z Glovera hroznou radost, ale může se stát cokoliv. Procházka je mladý a povedlo se mu knokautovat hodně dobré zápasníky," vyjádřil se Gegard Mousasi, současný šampion Bellatoru.

Věk roli nehraje. Rakič, Smith nebo Blachowicz drží palce Teixeirovi

„Zbožňuji Jiřího styl, je to maniak, má mysl bojovníka, je divoký. Líbí se mi, jak neustále tlačí, musí být zábava s ním sdílet oktagon. Užívám si sledování jeho zápasů, nenapadá mě nic negativního, co bych o něm řekl. Glover ale má obrovskou výhodu ve wrestlingu a jiu-jitsu. Zápasil se spoustou tvrďáků a pokaždé zůstal v bezpečí. Něco takového by mohlo platit i nyní," předpovídá Anthony Smith, pětka polotěžké váhy UFC.

Pás v moci brazilského šampiona by rád viděl i bývalý titulový držitel Jan Blachowicz. „V zápase se může stát všechno, ale podle mě bude Teixeira zápasit podobně, jako tomu bylo se mnou. Navíc mu to přeju, protože bych si to chtěl s ním v budoucnu ještě jednou rozdat a vzít si pás zpět," troufá si polská hvězda.

Kdo další věří Teixeirovi? Chris Hooker, Josh Fremd, Cody Brundage, John Castenada, Karl Roberson, Misha Cirkunov, Parker Porter, Jalin Turner, Tristan Connelly, Rob Font, Neil Magny, Michael Gillmore, Jim West, Dwight Grant, Mickey Gall, Joe Lauzon, Robert Whittaker, Johnny Walker, Stephen Thompson, Sean Brady, Gerald Merschaert, Ike Villanueva, Grant Dawson, Josep Holmes, Mike Trizano, Josh Emmett, Cory Sandhagen, Andre Petroski, Drakkar Klose.

O názor se pochopitelně podělil i Aleksandar Rakić, který v minulosti nejednou projevil zájem zápasit s Procházkou. Několikrát dokonce došlo na hodně odvážná slova. „Bude to hodně dobrý zápas, ale podle mě Jiří není favoritem. Gloverovi sice je 42 let, je starší, ale to vůbec nehraje roli. Je to šampion, chodí dopředu a hodně toho vydrží. Povede se mu přijmout rány i od Procházky a ve wrestlingu a grapplingu je mnohem lepší. Tudy může vést cesta k vítězstvím," vysvětlil Rakušan se srbskými kořeny.