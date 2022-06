„Většinou si sednu, zavřu si oči a v duchu si projedu svoje tréninky, a co bylo. To, v čem mám jistotu a to, co vím, že ještě potřebuju trochu dopilovat. Stačí si to občas jen projet v hlavě, obnoví se spoje v mozku, ať je to furt funkční," prozrazuje Procházka průběh posledních dnů před titulovým duelem.