Kolotoč spekulací ohledně návratu českého zápasníka do bojiště se rozjel právě v tomto týdnu, kdy do klece navrátivšímu se Rakušanovi se srbskými kořeny Aleksandaru Rakičovi odpadl soupeř z lednového turnaje UFC 297 v Torontu. Polák a bývalý šampion divize Jan Blachowicz se totiž zranil, musí na operaci, a výzva z úst prvně jmenovaného proto přišla na potenciálního náhradníka.

Ukázáno bylo na dvojku polotěžké divize Procházku, který však má jinou představu. Na sociálních sítích sice se zápasem písemně souhlasil, mělo to ale jeden podstatný háček. Český samuraj se chce vrátit nejdříve v únoru, přičemž poslal protinabídku galavečer 298 v Anaheimu konající se 17. února. Oproti lednu by se tak pro oba bojovníky jednalo o delší čas na přípravu.

Byť se rodák z Vídně, který do Procházky v minulosti několikrát slovně útočil, k této nabídce zatím veřejně nijak nevyjádřil, přesto je podle všeho ve hře ještě jiný termín. „Uvidíme, jestli Rakič přistoupí na 9. březen v Miami,“ prozradil 31letý bývalý šampion nejslavnější bojové organizace UFC na sociálních sítích, čímž znovu „píchl“ do rakouského soka.

Není totiž tajemstvím, že Procházka bezprostředně po prohrané bitvě v New Yorku s Brazilcem Alexem Pereirou naznačoval, že se do klece chce vrátit, pokud možno co nejdřív. Ideálním návratovým termínem by tak patrně byly měsíce únor a březen. „Určitě chci jít do zápasu v plné síle, ne jak teď posledně. Jdeme pro to, vítězství! Vždycky!“ doplnil úspěšný český bojovník. Nyní je s figurkou na tahu právě Rakič…