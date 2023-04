Ve střední váze skončil...prozatím. Pětatřicetiletý Pereira zvládl během necelého roku vystoupat až k šampionskému pásu, neboť uťal tříleté kralování do té doby zdánlivě neporazitelného Nigerijce Israela Adesanyi. Uplynuvší víkend se však pás kategorie do 84 kilogramů dostal zpět do moci posledně jmenovaného, který se navíc svého konkurenta dost možná nadobro zbavil.

Pereira se totiž nově stěhuje do polotěžké divize, o čemž poprvé promluvil právě po první porážce v prestižní UFC. „Svůj úkol jsem splnil a cítím, že je čas postoupit výše. Je to přirozená změna," reaguje brazilský bojovník, který vše oficiálně oznámil. „Můj další zápas bude v 205 librách (polotěžká váha). Je čas postoupit do nové divize," vyjádřil se bývalý šampion střední váhy.

Alex Pereira has his sights set on light heavyweight... for now 👀 📰 https://t.co/nN9bn5Y2eD pic.twitter.com/YbFCSxsvhE — MMAFighting.com (@MMAFighting) April 13, 2023

Změna brazilskému bojovníku může pomoct i z toho pohledu, že nebude muset tolik hubnout. Koneckonců se našla řada lidí, která mu právě při dělání váhy do střední kategorie nevěřila. „Vždycky jsem splnil váhu, i když o mě spousta lidí pochybovala. Já jsem svou povinnost vždycky splnil," připomíná pětatřicetiletý rodák ze Sao Paula.

Proti není ani šéf UFC Dana White, pro kterého se nejedná o překvapivé řešení. Změnu předpovídal právě již po posledním turnaji, ve kterém Pereira přišel o titul. „Jeho dny se 185 librami (střední váha) se možný chýlí ke konci. Je to monstrum! Hodinu před posledním vážením mu chyběla snad dvě kila, ale zvládl to," zdůraznil slavný prezident.

A co to znamená pro polotěžkou váhu? Osvěžení a nový náboj ve hře. „Není to nic neočekávaného, ale přestup přišel dřív, než jsem očekával. Pro polotěžkou váhu je to oživení a stává se z ní víc postojová záležitost. Fanoušci uvítají tento čerstvý vítr v podobě zápasu Procházky s Hillem, a teď příchod Pereiry," říká pro Sport.cz Martin Karaivanov, kouč Jiřího Procházky.

Slow motion shot of the Israel Adesanya's KO over Alex Pereira at UFC 287 pic.twitter.com/j6n4aGVmKr — Bloody Elbow (@BloodyElbow) April 10, 2023

Není přitom vyloučeno, že by k vzájemnému souboji s českým samurajem mohlo v budoucnu dojít. „Byla by to super výzva a výborný soupeř do zápasu. Tím neříkám, že by to bylo jednoduché, ale jelikož mám rád postojové MMA a jsem na něj zaměřený, tak to bude lépe čitelný a přijatelnější soupeř. Atraktivní by to bylo i pro fanoušky," rozpovídal se brněnský trenér.

Pereirův výšlap na vrchol bude nějakou dobu trvat. „Je tak 1-3 zápasy od titulové šance. Myslím si, že ho UFC bude tlačit a chtít, aby se utkal o titul. Pravdou ale je, že tam není moc variant, kdo další by ho mohl ohrozit," uvědomuje si Karaivanov. „Bude také záležet na tom, kdy poprvé nastoupí," doplnil.