Byla to jako rána z čistého nebe. Šampion polotěžké divize Jamahal Hill nahrál na svůj YouTube kanál video, ve kterém oznámil, že kvůli přetržené Achillově šlaše bude muset na operaci. Tato zpráva znamenala nejen to, že bude zhruba na rok mimo hru, ale rovněž velice vstřícné gesto vůči ostatním bojovníkům v polotěžké divizi, pro které se rozhodl uvolnit svůj pás zpět do oběhu.

„Myslím si, že uvolnění z jeho strany přišlo vhod, a to nejen kvůli tomu, že jsem to předtím udělal já. Pokud ví, že bude tak dlouho mimo, tak v tom případě je to zcela na místě. Opravdu to oceňuji, není to jednoduché," uvědomuje si Procházka, kterého stejná situace potkala v prosinci loňského roku, kdy se při finalizaci přípravy na odvetnou titulovou bitvu s Brazilcem Gloverem Teixeirou rovněž zranil a gentlemansky uvolnil titul pro další potenciální uchazeče. Od UFC měl navíc, stejně jako Hill, slíbeno, že po návratu, který se s největší pravděpodobností bude konat na podzim tohoto roku, bude rovnou bojovat o titul.

Jamahal Hill relinquishes UFC light heavyweight title after suffering ruptured Achilles’ tendon in basketball game Full story by @DamonMartin 📰 https://t.co/LR4tzfHfJW pic.twitter.com/4ePmr1l2LU — MMAFighting.com (@MMAFighting) July 14, 2023

Hillův postoj směrem k ostatním bojovníkům se vším respektem okomentoval na sociálních sítích, kde mu vzdal hold. „Vše, co jsem chtěl, jsem mu už vzkázal na Twitteru. To, že mě to mrzí a že jsem měl v hlavě zápas s ním... já jsem ten zápas chtěl. Přišel mi zajímavý. Svým stylem. Přijmul jsem ho za ten, který proti mně bude stát v kleci. Změna je život, jede se dál. Jdeme pro pás, jdeme pro vítězství," přepnul se rychle Procházka na novou variantu boje.

Procházkova mysl a pozornost se tak pro nadcházející měsíce musí ubírat jiným směrem. „Musím říct, že mě to trochu zamrzelo, protože už jsem se na tohoto soupeře začal opravdu těšit. Tak nějak jsme si s celým týmem ujasnili gameplan a všechny možnosti či varianty, které mohou nastat," popisuje. Rozhodně ale nezoufá. „Ale to je život... věci se mění a my se musíme měnit též. Jsem zvědavý, koho tam teď posunou," přemítá.

„Nejsem z toho zklamaný, nejsem vůbec zklamaný... jen jsem se trochu těšil na Jamahalův styl, fakt jsem se na něj hodně přenastavil. Teď už je to dá se říct fuk, těším se na dalšího soupeře. Kohokoliv," neskrývá nadšení z nové výzvy. „Nyní budu pracovat na tom, abych byl všestranný a abych byl schopný čelit jakémukoliv soupeři. O to jde. Moje představa o tom být nejlepší není jenom zápasit s určitými lidmi, ale být nejlepším zápasníkem a používat svoji mysl jakožto nejlepší bojovník světa," říká přesvědčivě.