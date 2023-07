„Bohužel jsem utrpěl zranění," informoval Hill na svém kanálu YouTube ve čtvrtek pozdě večer. „Přetrhl jsem si Achillovu šlachu. Je to jedna z věcí, která se stává. Je to těžké zranění a bude to vyžadovat operaci. Následovat bude dlouhá rehabilitace a nějakou dobu budu mimo," pokračoval šampion polotěžké divize, který se připravoval na souboj s českým vyzyvatelem Jiřím Procházkou.

A zatímco sám Hill neuvedl přesnou příčinou zranění, podle serveru MMA Fighting k němu mělo dojít během basketbalového zápasu mezi několika bojovníky. Měl se odehrát před galavečerem UFC 290 v Las Vegas, který se konal minulý víkend.

Tohle je pro náš tým novinka, jde se řešit. Uvolnili jsme kdysi titul a teď je opět uvolněný… 🤷🏼‍♂️ Anketa: Kde a kdy? Kdo bude soupeř? #andnew #bjpteam #jetsaamgym https://t.co/L8IDDnHZHz — Martin Karaivanov (@MartinJetsaam) July 14, 2023

Američan se rovněž vyjádřil směrem Procházkovi, který se na konci loňského roku také vážně zranil a následně uvolnil titul divize do 93 kilogramů. „Bylo mi dáno požehnání, které přišlo při neštěstí někoho jiného. Šampionem byl Jiří Procházka, který se rovněž při běžné věci zranil. Uvolnil pás, protože chtěl, aby divize nestála a aby to lidi stále bavilo," říká Hill a rozhodl se učinit stejný krok. „Aby lidé měli šampiona, udělám to samé," potvrdil a uvolnil pás polotěžké divize zpět do oběhu.

Následovat tedy bude operace, která napraví napáchané škody, než bude možné určit časovou osu pro návrat. Typická doba rekonvalescence u přetržené Achillovy šlachy je přibližně osm až dvanáct měsíců. Může se to ale prodloužit v závislosti na rehabilitaci.

Jedno je ale jisté. Polotěžká váha je znovu po několika měsících bez šampiona, přičemž se očekávalo, že na konci letošního roku (zřejmě říjen) dojde k titulové bitvě právě mezi Jamahalem Hillem a Jiřím Procházkou. Tyto plány aktuálně přichází vniveč a UFC bude muset rozhodnout o tom, s kým a za jakých okolností se český bojovník v nadcházející době poměří.

#BREAKING: A ruptured Achilles has forced Jamahal Hill to relinquish the UFC light heavyweight title.



Full story: https://t.co/jfrKP0sTN8 pic.twitter.com/oS9kbySxCp — MMA Junkie (@MMAJunkie) July 14, 2023

„Pro nás je to také novinka, dozvěděli jsme se to dnes ráno. Teď to v podstatě s týmem řešíme," potvrdil pro Sport.cz manažer a trenér Jiřího Procházky Martin Karaivanov. „První, co je nasnadě, je zápas Jana Blachowicze proti Alexu Pereirovi (29. červenec), kde se budeme snažit, aby tento zápas nebyl titulový. Z historického a morální hlediska a z dohod bychom chtěli, aby vítěz zápasu šel o titul, a nebyl přímo titulový. To bude první krok," přibližuje brněnský kouč.

„Další krok bude volba místa a soupeře. V tuto chvíli mě napadají dvě možnosti. Vítěz zápasu Blachowicz proti Pereirovi by s námi šel o titul, protože duel je na konci července a přicházelo by to v úvahu až na listopadovém turnaji v New Yorku, kde to ale bude záležet na UFC, zda bude chtít dát tento zápas jako co-main event k Jonu Jonesovi se Stipem Miocicem," nastínil jednu z možností.

Jiří Procházka vs Magomed Ankalaev for the Vacant belt now that Jamahal Hill is relinquishing? pic.twitter.com/tTnDd1Dhef — Homelander MMA (@HomelanderMMA) July 14, 2023

Je tu ještě jedna varianta. „Pokud tohle nedopadne, tak je ještě další varianta, a sice souboj s Magomedem Ankalajevem v říjnu v Abú Dhabí. Dává to širší smysl. Pro nás je to určitě lepší varianta. Bylo by to dřív a nečekali bychom tak dlouho. Druhá věc je ta, že by se Ankalajev vrátil do Abú Dhabí...Ale nevím, jak je na tom UFC ve vztahu s Ankalajevem. Jak moc velkou podporu mu dávají, nebo ne. Teď musíme počkat, až chlapci v Americe vstanou a začneme vše řešit," pokračuje Karaivanov a zavrhl možnost jít o prozatímní pás.