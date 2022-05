Brazilský šampion Teixeira představuje hrozbu především na zemi. Právě díky kvalitnímu grapplingu a wrestlingu si došel pro titul polotěžké váhy a podobná taktika se dá očekávat i v souboji s českým bijcem Jiřím Procházkou. Ten však několik měsíců tvrdě dřel na vítězném game planu, který představuje jasné kroky.

„Máme několik scénářů, jak by se to mohlo vyvíjet, ale jsme nachystaní na to pružně reagovat," popisuje trenér Martin Karaivanov. „Jdeme tam od začátku diktovat tempo a průběh zápasu. A je jedno, jestli to půjde pohybem nebo dopředu na krátkou nebo dlouhou vzdálenost. Jsme připraveni diktovat," má jasno bývalý thaiboxer.

Jiří Procházka letí s předstihem k zápasu s Teixeirou. V mysli už jsem umřel, jdu jenom konat!Video : Sport.cz

„Pochybovat se nebude, něco nám tam vyskočí, ale pojedeme si svou hru, aby Jiří byl pán v oktagonu," řekl svůj pohled na věc i druhý z trenérů Martin Hovězák. „Tréninky máme rozepsané, aby to gradovalo a Jiří byl v den zápasu odpočatý a všechno padlo na daný okamžik," pokračoval zkušený trenér.

Trenérský tým kolem Jiřího Procházky se během přípravného období snažil minimalizovat nedostatky. Právě to má českému zápasníkovi zajistit neporazitelnou formu. „Jirkovi jsme dělali diskomfortní trénink, hledali jsme chyby víc, než je zdrávo. Zem nebo škrcení. To, s čím víme, že Glover do zápasu půjde," vysvětluje Hovězák.

„V případě toho, že by náhodou něco nefungovalo nebo v něčem byly mírné slabiny, tak si to nepřipouštět. Za tak krátkou dobu nejde dohnat věci, které jsme nedohnaly teď. Teď už je to jen o hlavě, kondici a rychlosti reakcí," dodal Karaivanov.