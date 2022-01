Můžete přiblížit jak dlouho se jednání táhla a zda byly nějaké překážky?

Úplně se to netáhlo. Ten titulový zápas jsme měli předjednaný už před zápasem Blachowicz – Teixeira, kdy bylo předběžně dohodnuto, že bychom mohli být další vyzyvatelé o titul. Čekalo se, jak dopadne tenhle zápas. Po něm jsme se shodli s UFC, že ta naše cesta stále platí. Pak už to bylo jen na Gloverovi, který měl říct, kdy bude schopen nastoupit. Shodou okolností to vyšlo na Rio a květen s tím, že my jsme chtěli zápasit dřív. Třeba březen, duben. Na tyhle měsíce ale byly všechny číslované turnaje obsazeny titulovými zápasy, takže to spadlo až na ten „květen".

Žádné překážky tedy nebyly?

Jediná drobná komplikace byl Rakić. I když nás stále vyzýval a stále se do nás navážel, tak pro nás byla ta cesta daná. Ze strany UFC žádná překážka nebyla. I když tedy po zápase Blachowicze s Teixeirou nemluvili zcela konkrétně, dohoda mezi námi ale stále platila. Zároveň jsme o tom nechtěli moc mluvit, s UFC jsme měli určité dohody. Nebylo na místě všechno zveřejňovat, spíše jsme to chtěli držet v pozadí.

Pár dní před oficiálním podpisem jste na Twitteru zveřejnil příspěvek, kde jste napsal, že je vše na dobré cestě. Co jste tím myslel? Jak blízko to skutečně bylo?

Ráno došla zpráva, že titulový zápas platí a že v nejbližších dnech budou posílat smlouvu k podpisu. Nešlo říct, že titulový zápas platí. Dokud ta smlouva nebyla na mailu a nebyla podepsaná, nešlo mluvit s určitostí, že to tak je. Druhá věc bylo oficiální oznámení. Měla to oznámit UFC, ale po dohodě to oznámilo ESPN. V této souvislosti jsme s nimi byli v kontaktu, jenom jsme čekali na zveřejnění, abychom to mohli nasdílet.

Jaké byly vaše a Jiřího bezprostřední reakce?

Opadla taková ta obrana proti tlaku. Všichni chtěli vědět, kdy to bude a jestli titulový zápas platí. Věděli jsme, že s tím už je konec a vše vyjde oficiálně. Víceméně to znamenalo klid před mlžením.

Považujete to za největší MMA úspěch České republiky?

Nechci to úplně takhle vnímat, spíš tohle posouzení nechám na někom jiném, kdo se zabývá zhodnocováním cest a úspěchů zápasníků. Pro nás to stále znamená naší vytyčenou cestou, po které chceme jít.

Do zápasu zbývají zhruba tři až čtyři měsíce. Jak aktuálně vypadá vaše příprava a jak se bude měnit?

Brzy poletíme do Ameriky na kemp za Henrym Cejudem, kde si doplníme specifické věci na Gloverovu práci na zemi a wrestling. V této souvislosti Henry nakontaktoval Jiřího, že je schopen s těmito věcmi vypomoct. Bude tam i Jon Jones, který tam také trénuje. Opravdu jsem sami zvědavi, jak kemp bude probíhat a co všechno se dozvíme o pozadí. Pro nás to jsou další zkušenosti, se kterými může dál pracovat. Samozřejmě tam budeme udržovat i naše stálé tréninky. Po zhruba měsíci kempu se vrátíme do naší tělocvičny v Brně, kde budeme pokračovat ve více specifické přípravě na Glovera.

Na vlně, že nevím, jestli zápas bude, se mi žije nejlíp, přiznává zápasník Jiří ProcházkaVideo : Sport.cz

Kde jsou podle vás jeho výhody a nevýhody?

Je to ostřílený zápasník, který stál už v hodně zápasech. Má obrovské zkušenosti. Dokáže udržovat tlak a určitě bude s touto situací maximálně srovnaný. Samozřejmě nesmíme zapomenout na jeho wrestling a zem, díky čemuž až s překvapivou lehkostí dokázal porazit jak Blachowicze, tak Santose. Nemůžeme se u něj ohlížet na jeho věk. Ten člověk je ve skvělé přípravě, v Abú Dhabí na mě udělal obrovský dojem. Určitě nemůžeme říkat, že to máme v kapse. Bude to těžký zápas. Na druhou stranu jsou tu vždy nějaké slabé stránky. Ty bych teď nerad prozrazoval. Jsme si ale vědomi jeho silných i slabých stránek, i toho, že budeme nastupovat v jeho domácím prostředí před plným stadionem.

Může být jedna z výhod i domácí prostředí? Přeci jenom to bude v brazilském Riu.

Určitě to pro něj bude výhoda. Myslím si, že to na něj nedolehne. Spíše naopak. Bude to jeho další plus. Pro nás je stěžejní ho porazit a získat titul. To, že to bude u něj doma, tak nějak nevnímáme. Byl by to samozřejmě bonus, ale není to stěžejní věc.

Andrej Kalašnik (MMA zápasník) Jiří si ten zápas rozhodně zaslouží. Sice měl v UFC jen dva zápasy, ale proti velkým jménům. Navíc do UFC přišel jako šampion jiné velké světové organizace. Teixeira by mu mohl typově sednout, proto si mysím, že Jirka bude nastupovat jako favorit. Jsem si jistý, že ten zápas nepodcení.

Bude Glover nejtěžším soupeřem v jeho kariéře?

Každý soupeř byl těžký. Od Rizinu až po první zápas v UFC. Rozhodně to nebude jen tak jednoduchý zápas, jak to někteří lidé predikují. Bude to jiný soupeř. Pokud ale vezmu všechny okolnosti, které jsou, tak ano, bude to nejtěžší soupeř. Máme dva zápasy v UFC a jdeme hned o titul. Bude na to soustředěna pozornost, jestli ten Procházka je skutečně takový Procházka, jak to v prvních dvou zápasech vypadalo. Jestli si poradíme s Gloverovým domácím prostředím. Jak si poradíme s jeho wrestlingem, zemí, nebo případně s dalšími věcmi. V tomhle smyslu to bude náš nejtěžší zápas.

Je podle vás vůbec reálné, aby to došlo až k bodování sudích?

Těžko říct. Dnešní MMA je tak vyrovnané, že se to klidně může stát. Může a nemusí. Viděli jsme to teď při poslední UFC akci, kde si většina lidí u zápasu Ngannou s Ganem říkala, že to v životě nemůže dojít do pátého kola. Nakonec se rozhodovalo na body. To samé souboj mezi Morenem a Figueiredem. Teixeira rozhodně vydrží hodně, je tvrdý, dokáže zatlačit.

Účes pro UFC. Zápasník Jiří Procházka má na hlavě znovu anténu. V nových barváchVideo : Sport.cz

Pro Jiřího se bude jednat o třetí zápas v UFC a hned o titul. Někteří říkají, že je to moc brzo. Jak to vnímáte vy?

Já to nevnímám, že by to mělo být brzo. Říkalo se, že brzo byl i zápas s Oezdemirem. Pak jsme šli s Reyesem, přičemž se říkalo, že je to úplně jiná liga, že s Jonesem udělal pět vyrovnaných kol. Měli nás za blázny. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. Jsou výzvy a je třeba výzvám pokorně a zodpovědně čelit. Takový zážitek a taková možnost jít s legendou Gloverem Teixeirou se nepoštěstí každému. Jde o to, že čelíte něčemu, co už nikdy nemusíte zažít. Navíc to bude v Brazílii.

Co tento úspěch znamená pro váš trenérský tým?

Pro nás to znamená součást cesty. Je to výsledek dlouholeté práce, zároveň je to motivace pro další zápasníky z České republiky, že nic není nemožné. Když člověk maká a něčemu věří, tak si za tím musí jít. Mohla by to být pro ty kluky inspirace. Člověk tomu hypu ale nesmí podlehnout. My jsme trenéři, jsme tu od toho, abychom Jiřímu pomohli. S Jiřím jsme od začátku, víme veškeré pozadí všeho, co se dělo. Chceme titul a za tím si půjdeme.

Ivan Buchinger (MMA zápasník) Myslím si, že Procházka vyhraje. Před zápasem jsem si ale myslel, že i Blachowicz Teixeiru porazí, protože je starý. Nemyslím si, že je to komplexní zápasník. Když Procházka dostane šanci zápasit, tak to podle mě zvládne.

V březnu se navíc uskuteční souboj mezi Blachowiczem a Rakićem. Vítěz zápasu by mohl být příští titulový vyzyvatel. Komu to budete přát?

Přál bych to tomu lepšímu. Musíme se odprostit od toho, jak se Rakić projevuje. V prvé řadě je to sportovec. Odprostit se od věcí, co si přečte na internetu. Pro Blachowicze to určitě je kvalitní soupeř a uvidíme, kdo vyhraje. Uvidí se, zda to Blachowiczovo selhání v Abú Dhabí byla jenom náhoda, nebo jestli dokáže naskočit zpět na vítěznou vlnu. Třeba se Rakić natolik zlepšil, že Blachowicze jednoznačně porazí. Pro nás to určitě bude zajímavé měření. Za sebe ale říkám, ať vyhraje ten lepší, ať vyhraje sport.

