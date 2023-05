Střet profíka a amatéra pochopitelně neproběhne podle klasických MMA pravidel. Růžička bude proti svému jmenovci značně omezený, přesto předpovídá rychlý konec. „Bude rád, když vydrží minutu na nohách. A až tam nastoupím s mým týmem, tak se mu podlomí kolena!" říká s přesvědčením před premiérou v nové bojové organizaci. Pořádně bobtná také nesnášenlivost směrem k jeho soupeři...

Za deset dnů vás čeká premiéra, jak jste připravený?

Maximálně. Jsem připravený, jako kdybych šel do zápasu o titul. Mám zhruba 10-11 tréninků týdně. A jelikož v zápase není žádný váhový limit, tak mám zhruba o 6-7 kilogramů víc než normálně. Teď mám 78 kilo.

Tušíte, jak na tom váhově bude soupeř?

To nevím...nechci s ním být nijak spojovaný. Ani nevím, co dělá. Chci ho jenom zmlátit. Jsem sice s ohledem na pravidla zápasu maximálně znevýhodněný, ale proti tomuhle nýmandovi to nic není.

Nedávno jste byl poprvé součástí tiskové konference. Jak na vás organizace Clash of the Stars zatím působí?

Když řeknu pravdu, tak mi to zvedlo čísla skoro o dvojnásobek. Na sociálních sítích mě začali sledovat hlavně mladí lidé. Můžou to samozřejmě být krátkodobý fanoušci, ale já je převedu i do svého sportu. Nechci se živit bizárem, ale tím, co umím nejlíp – zápasit s profesionály. Ale za sebe jsem spokojený. Jsem žoldák a zápasím tam, kde jsou peníze a sledovanost.

Už jste přemýšlel i do budoucna? Zda to bude pro vás jediný zápas v této organizaci?

S majiteli jsme si nakonec sedli. Vypadá to, že by to nemusel být poslední zápas. Určitě by se daly vytvářet zápasy na úrovni, nejen s takovými...nevím, jak to nazvat. Dětmi z bohatých rodin, co si chtějí něco dokazovat.

Takže byste mohl být i šampion Clashe?

To je pravda. Není to nereálné. Dá se říct, že Clash momentálně dohnal sledovaností Oktagon. A jestli to pojede takhle dál, tak proč ne. Pomalu a jistě stoupá nesmyslně nahoru. Clash mi dal stejné čísla jako Oktagon. Sleduje to převážně mladá generace. Ale samozřejmě se najdou i lidé z bojových sportů či starší lidé, co to odsuzují, ale já z něčeho žít musím. Chci se posunout a přeju si, ať na moje zápasy kouká co nejvíc lidí. Chci mít svojí fanouškovskou základnu a rozjet si svoje věci. A tohle je cesta.

Jedním z majitelů organizace je i bojovník Tomáš Linh Le Sy, se kterým jste v minulosti měl spor, a dokonce jste měli pod Oktagonem zápas. Je vaše odveta rovněž možná?

On je MMA fighter, ale pod takovými pravidly bych s ním nešel. Já jsem postojář a nemám absolutně žádnou přípravu na MMA. Maximálně wrestlím s kluky od nás jenom pro fyzickou kondici a podobně. Zaměřuji se čistě na postoj. Kdybych s ním měl jít, tak například podle pravidel underground či jinak přizpůsobených podmínkách, aby to bylo spravedlivé. Jak jsem ale řekl...situace se změnila a s Le Sym jsme za dobře. Oba si můžeme maximálně pomoct. Já jsem pro Clash of the Stars jako dělaný (smích).

Je pravda, že vaše nedávné podání rukou by před lety čekal málokdo...

To já také ne. Je ale potřeba rozlišovat bizár a byznys. Pak je sportovní kariéra. Tady se bavíme o tom druhém. S Le Sym teď vycházíme a rozhodně jsme se o společném zápase nebavili. Naopak mám v organizaci vyhlídnuté jiné kluky, které zatím zmiňovat nechci.

Když ale přejdeme k vašemu prvnímu soupeři, kterým bude Tadeáš Veselý. Změnil jste na něj po tiskové konferenci názor?

Absolutně ne. Ještě se to zhoršilo. Teď jsem navíc od něj viděl nějakou výzvu do organizace Valhalla Fighting, kde se boxuje bez rukavic. To absolutně nechápu, když po mně chce do našeho zápasu 20-uncové rukavice. Najednou by šel úplně bez nich. Trochu to přestřelil a myslím si, že toho teď trochu lituje. Já bych s ním do toho klidně šel, ale je to zhruba 2-3 týdny po našem zápase. On se z toho bude dlouho dostávat. Jak psychicky, tak fyzicky. Nereálná věc. Ten člověk žije v jiném vesmíru.

Říkáte, že budete bojovat s velkými rukavicemi. Můžete tedy dovysvětlit pravidla vašeho zápasu?

Já pojedu komplet box s velkými 20-uncovými rukavicemi. Soupeř naopak MMA s malými grapplingovými rukavicemi. On na rozdíl ode mě může kopat a bojovat na zemi. Když mě tam hodí, tak tam zůstaneme. Pokud se ale dostanu já na něj, tak se vstává a boxuje se v postoji. Zápasit budeme tři kola po třech minutách. Pauza je minuta a půl, aby se to prase vydýchalo. Navíc třetí kolo nemá žádný časový limit. Kdo padne, ten padne. Do třetího kola se to ale nedostane. Bude rád, že vydrží minutu na nohách. A až tam nastoupím s mým týmem, tak se mu podlomí kolena! Tedy doufám, že vůbec nastoupí...

Máte obavu, že by na poslední chvíli přeci jenom mohl ze zápasu vycouvat?

Ptal jsem se na to organizátorů asi 10x, protože jsem místo toho mohl vzít jiné zápasy. Nakonec jsme se domluvili na tomhle a slíbili mi, že to bude na sto procent. A já věřím, že ano. A pokud ne...nevím. Rozhodně bych chtěl nějakou náhradu. Vrazil jsem do toho dost peněz a nějaké další nabídky na zápas smetl ze stolu. Jak jsem ale řekl, díky Clashi jsem nasbíral sledovanost. Sledovaností přichází sponzoři, následně peníze. Rozhodně to pro mě nebyl krok zpět, naopak.

Nebojíte se, že kvůli nesnášenlivosti vašeho soupeře by vám mohlo rupnout natolik, že by vás sudí mohli za nějakou zakázanou praktiku diskvalifikovat?

Jsem profík a pohlídám si, abych vyhrál čistě boxem podle stanovených pravidel. Co bude po zápase, uvidíme. To sám ještě přemýšlím, protože ho nenávidím. Rozhodně ale nechci nikomu dopřát tu radost, aby vsadili na jeho výhru v kurzu 7.

Podání rukou tedy nemůžeme očekávat?

To rozhodně ne. Dělám to už jen kvůli lidem. Přejí si, aby dostal, co mu patří. Drzost, kterou si dovoluje, je neskutečná. Babiš tehdy nastavil vysokou laťku nenávisti, tenhle člověk je podle mě dvakrát tolik nenáviděnější.

Děláte to tedy kvůli lidem?

No jasně, a já to pro všechny ty fanoušky udělám. Je to moje první role hrdiny, a ne záporáka. Užívám si to. I díky tomu jsem dal do přípravy úplně všechno.

V diskuzích se objevují i takové názory, proč má profesionál potřebu jít proti amatérovi. Jak byste to takovým lidem vysvětlil?