Výsledek, tedy Omielanczukova těsná výhra na body, zůstává v platnosti, protest tak byl zbytečný. „Máme verdikt protestu. Prý jsem vyhrál, ale nic se měnit nebude, protože by se musel prokázat nějaký záměr manipulace a že z principu se nic měnit nebude," vzkázal Martínek na svých sociálních sítích. „Nevím, co na to říct. Bylo mi jasné, že bude hodně střetů zájmu," pokračoval zklamaně.

Odveta českého těžkotonážníka nezajímá, z konečného verdiktu je zklamaný. „Odveta mě nezajímá, protože nevím, proč bych měl znovu něco dokazovat, když jsem byl podle asociace a majitelů vítězem. Hlavně podle většiny fanoušků i polské scény. Vzhledem k tomu, že jsem zápasil s polským bojovníkem, tak to o samo o sobě o něčem vypovídá," rozpovídal se Martínek, který druhé měření sil přesto nezavrhl. „Bude to v rámci nějakého boje o ranking, ale nikoliv odveta jako taková," upřesnil.

„Soupeři gratuluji, není to jeho chyba, že to dopadlo takto. Oba jsme dělali to nejlepší, co jsme mohli a jsem rád, že jsem se Danielovi postavil. Toho chlapa mám rád a respektuju ho. Můj respekt budeš mít vždy bez ohledu na to, co se děje," vzkázal polské legendě.