Začátkem března mohl stylovým způsobem zakončit kariéru, avšak v titulové bitvě o pás veltrové váhy organizace Oktagon MMA nakonec nestačil na o patnáct let mladšího Davida Kozmu. Tento neúspěch paradoxně legendárního Petra „Monstera" Knížete zdravě naštval a ve svých 44 letech stále cítí motivaci zápasit. Hození rukavic na hřebík se nekoná, místo toho Monster překvapil nečekanou změnou. Nově oblékne barvy konkurenční organizace RFA, které se upsal na více zápasů. „Je fyzicky výborně připravený, pro naší organizaci to bude obrovské jméno," vysvětluje promotér Boris Marhanský pro Sport.cz.

Kdy proběhl první kontakt a jak dlouho se jednání táhla?

První schůzka byla už hodně dávno, v té době jsme mu dali i nabídku. Bylo to, když měl titulový zápas a řekl nám, že se po duelu rozhodne. Společně jsme mluvili o tom, zda by měl u nás zájem zápasit, jak se cítí a jak vidí kariéru. Od té doby bylo několik dalších střetnutí. Po nějakém čase jsme si společně znovu sedli a uzavřeli jsme smlouvu na více zápasů, což nás těší.

Podepsali jste legendu česko-slovenského MMA.

Přesně tak, toho jsme si vědomi, je to velmi kvalitní zápasník. Viděli jsme to i v titulové bitvě s Davidem Kozmou, kde zvládl všech pět kol. Je fyzicky výborně připravený, pro naší organizaci to bude obrovské jméno.

Nevíte, co ho nakonec přesvědčilo přidat se k RFA?

Myslím si, že to byla naše komunikace a vize. Tím, že má u nás spoustu svěřenců a často byl na turnajích v jejich rozích, tak i kvůli tomu naše spolupráce dává smysl. Monster se chce časem věnovat i amatérské scéně, což plánujeme i my podporovat. Každopádně naší spolupráci spojilo více věcí.

Monsterovi je již 44 let, cítí z něj furt tu správnou motivaci?

Když přicházím do jeho gymu, kde mi vždycky udělá legendární kávu, tak vidím, že se o sebe neskutečně stará. U něj je věk číslo, protože kondičně i mentálně je na daleko jinde než zápasníci, kterým je třeba 30. V tomhle se o něj vůbec nebojím. Vím, že když bude mít čas na přípravu, tak bude dělat skvělé zápasy a dokáže porazit celou řadu kvalitních borců. Zároveň vím, že nebude chtít zápasit každý druhý měsíc, ale třeba dva zápasy ročně by se mohly povést.

Je možné, že bude hned jeho první zápas titulový?

Určitě ne. V naší organizaci jsme se rozhodli, že nechceme dělat to, že budeme zápasníkům, kteří u nás ještě nezápasili, hned dávat bitvu o titul. Nevím, co se bude dít v budoucnu, ale momentálně chceme razit tuhle politiku. Chceme, aby ti kluci u nás měli nějaký zápas a zasloužili si to. Od Monstera samozřejmě nebudeme chtít, aby měl za sebou třeba čtyři zápasy, ale třeba jen jeden těžší. Když ho vyhraje, tak titulovou šanci může dostat.

Kdy by mohl poprvé nastoupit?

Už to mám předpřipravené a oznámíme to 23. července na turnaji v Ostravě. Když budou fanoušci v hale nebo sledovat přímý přenos, tak se to dozví. Možná i to, kdo bude jeho soupeřem.

Takže protivníka zatím nemá?

Možná to už tušíme (smích).

Můžete prozradit, zda to bude někdo z česko-slovenské scény nebo zahraničí?