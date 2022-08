Často žádaných dopingových kontrol se nyní dočkala i největší asijská organizace ONE FC, která po své jedenáctileté existenci zavádí systém, po kterém volají tisíce fanoušků. Zapříčinil se o to i nový antidopingový partner, který bude všechny sportovce asijského gigantu testovat na zakázané látky v těle, počínaje turnajem ONE FC 160, který se uskuteční již 26. srpna v Singapuru.

K dopingovým kontrolám zatím nesáhla žádná domácí organizace a jak to vypadá, v dohledné době tomu jinak ani nebude. Organizace RFA to ale do budoucna vyloučila.

„Je to něco, co MMA posune dál. Navíc je to férové vůči těm, co nic zakázaného nepoužívají a trénují a bojují čistě. Když někdo používá nějaké nelegální doplňky, které jsou podle dopingového úřady nelegální, tak by to tak nemělo být. Jde i o zdraví sportovců a ONE FC jde dobrým příkladem. Dřív nebo později věřím, že se to povede i nám udělat, abychom měli sportovce, kteří to berou úplně profesionálně a nebudou si dopomáhat podobnými věcmi," vyjádřil se promotér RFA Boris Marhanský.