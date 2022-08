Pot, dřina a několik hodin v tělocvičně. Zhruba taková je každodenní náplň sedmatřicetiletého šampiona. Vémola na sebezlepšování nezanevřel ani po rozsáhlém zranění ruky, které mu málem ukončilo kariéru. Terminátor se však z těžkých dnů bez zápasení oklepal a během tří měsíců zvládl hned tři duely, na jejichž konci oslavil titul šampiona polotěžké váhy. A to zcela suverénně.

Konec roku s druhým titulem?

U jednoho titulu ale zůstat nechce. Konec kalendářního roku se totiž s vysokou pravděpodobností ponese v duchu dalšího titulového zápasu, tentokráte o pás střední váhy. Vémola se utká s vítězem souboje Patrik Kincl – Alex Lohoré, který se uskuteční 17. září na turnaji Oktagon 35 v Brně. „Věřím a doufám, že Patrik vyhraje, ale bude to těžký zápas," je si vědom Miloš Petrášek, zápasník polotěžké váhy.

Karlos Vémola se stal šampionem a může se ženit. Iliče uškrtil po necelých čtyřech minutáchVideo : Sport.cz

„Favorizuju Kincla a myslím si, že vyhraje. V poslední době nabral hodně svalovky a i proto si myslím, že čím déle bude zápas trvat, tím větší to bude výhoda pro Lohorého. Patrik by ho ale mohl ukončit dřív," předpovídá Michal Kotalík, který po výkonu trestu restartoval kariéru bojovníka.

Bitva s Kinclem coby odveta

A právě případný souboj s navrátilcem na domácí scénu Patrikem Kinclem by znamenal reprízu boje z roku 2018, kdy výhru na body slavil Vémola. „Oba se velmi dobře znají, vědí, co by mělo platit. Otázka je, jak to bude vypadat v zápase a kdo si prosadí svoje," promluvil i Michal Martínek, zápasník polské KSW. „Karlos to bude mít opravdu těžké a bude to kdo s koho. Už jenom ten jejich první zápas nebyl tak jednoznačný, jak se říká," připomíná Kotalík.

Zvláštní dilema by musel řešit tréninkový kolega Petrášek. Zápasník přezdívaný Meloun se totiž s oběma bojovníky velmi dobře zná, a dokonce s nimi i trénuje. „Trénuji s oběma a neměl bych nikoho, komu bych fandil. Oběma přeju to nejlepší, fandil bych dobrému zápasu," říká upřímně.

Další plány v těžké váze?

Titulem střední váhy by to ale končit nemuselo. Nahlas se totiž mluví o Vémolově přechodu do těžké váhy a ve hře tak visí možnost stát se historicky prvním bojovníkem, který získal pás ve třech různých váhových kategoriích. „Bylo by to fantastické," netají nadšení Kotalík.

„Nereálné to není. Karlos si teď klade velké cíle. Je to megaloman vším, co dělá," chválí svého svěřence i uznávaný trenér André Reinders. „Pokud by mu nabídli rovnou titulovou bitvu, tak to podle mě možné jé," doplňuje Petrášek.

Pro Vémolu by těžká váha nebyla premiérou. Mezi těžkotonážníky nastupoval například v slavné UFC. „Když Karlos začínal v Anglii, tak nastupoval v těžké váze, což nevím, jestli fanoušci úplně ví. V Anglii přejel celou těžkou váhu. I v UFC jel těžkou váhu a měl proti sobě dobré frajery," popisuje Terminátorovu minulost parťák Kotalík.

O nic jednoduchého by se nejednalo. Vémola totiž poslední roky nastupoval ve střední váze (84 kilogramů) a případný přechod mezi nejtěžší zápasníky by znamenal obrovskou výzvu. „Jeho výhoda by byla kontrola na zádech, těžší kluci totiž vstávají z lopatek obtížněji," ví ze svých zkušeností Martínek.

Další výhodou by mohla být síla. „Sílu na to má. Otázka je, jak by to dopadlo, kdyby zápas trval déle než jedno nebo dvě kola," přemýšlí Petrášek. „Silově je na tom srovnatelně, trénuje totiž s lidmi jako jsou Miloš Petrášek, Michal Martínek a já. My všichni máme kolem 110 kilogramů a v podstatě jsme těžké váhy," popisuje Kotalík, přezdívaný Iron Man.

Překvapení! Ne jako Terminátor, ale jako král a s Karlem Gottem nastoupil na Štvanici Karlos VémolaVideo : Sport.cz

„Hodně těží ze své síly a váhy, což by v těžké váze nemusela být jeho devíza. Ti kluci by byli těžší a silnější. Na druhou stranu hodně lidí nedoceňuje Karlosovu techniku, kterou má při strzích a kontrole na zemi. Právě technikou by mohl být lepší než ostatní těžké váhy," přibližuje trenér Reinders.

Repríza Zápasu století

Olomouckého rodáka v aktivní kariéře nedrží pouze vidina titulů, nýbrž odčinění zaváhání ze Zápasu století, ve kterém Vémola před necelými třemi lety padl. První KO kariéry mu uštědřil slovenský velikán Attila Végh. O odvetě se zatím pouze spekuluje, přesto je reálná šance, že se jí bojovníci dočkají již v příštím roce.

„Příští rok je podle mě tím posledním, kdy to dává smysl. I to, jak vidíme, že Karlos má různé ambice napříč téměř všemi váhovými kategoriemi, tak ten zápas začíná trochu vyčichat. Aby to dávalo trochu smysl jak pro Karlose, tak pro fanoušky, tak by to mělo být příští rok," myslí si trenér Reinders.

Případné další zaváhání by mohlo mít fatální následky. „V případě, že by Karlos s Attilou prohrál, tak věřím tomu, že bude ohlašovat konec kariéry. Nemyslím si, že by to byl definitivní konec. Ještě by si jeden nebo dva velké zápasy zkusil. Pokud by ale vyhrál, tak ho to ještě nakopne a v žádném případě by nekončil," věří Kotalík.

Poslední roky v roli bojovníka?

37 let a v mysli nedávné závažné zranění ruky, které mu málem ukončilo kariéru. Vémola i vzhledem k blížícímu se konci kariéry pomýšlí na ty nejvyšší možné mety a nabízí se tedy otázka, kdy přijde Terminátorův konec zápasnické etapy. „Má možnost se o sebe opravdu starat, tak bych tomu ještě pár let dal," předpovídá těžkotonážník Martínek.

„Furt je mladej na to skončit, ale má nějaké zranění. Osobně doufám, že bude zápasit ještě dlouho. Karel je pojem. On tady MMA proslavil a udělal pro něj hodně. V momentě, kdy Karlos ukončí kariéru, tak MMA trošku zchudne. Má kolem sebe neskutečnou auru, která lidi přitahuje. A až jednou skončí, tak to bude chybět," konstatuje sedmadvacetiletý Kotalík.

Konkrétnější představu má až Petrášek. „Podle mě má před sebou poslední tři roky," myslí si Meloun, který se připravuje na souboj s německým Terminátorem Stephanem Puetzem.

A co po konci kariéry?

Život sedmatřicetiletého bojovníka je spjat s bojovými sporty, především MMA. Je to ale něco, čemu by se chtěl věnovat i po konci kariéry? Mnozí by si Vémolu dokázali představit v roli trenéra, který by předával bohaté zkušenosti svým svěřencům. „U Karlose člověk nikdy neví. Trenér podle mě asi ne. Nebude chtít čas trávit v tělocvičně, aniž by sám nastupoval do zápasů. Bude chtít vymyslet nějaký byznys, aby byl od tělocvičny co nejdál," líčí varianty Petrášek.

Karlos Vémola se oženil.Video : Sport.cz