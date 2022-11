„Když jsem zápasil v Oktagonu, nemohl jsem nikde jinde, maximálně by mě uvolnili do UFC, nebo Bellatoru. S RFA je to jiné, snadnější. Nemají problém, když přijdu s nabídkou z IAF, nebo od kohokoliv jiného, hodně kontaktů je s KSW, kde bych i já sám někdy rád zápasil. Nejbližší duel tam ale mít nebudu, ani opět ne pod RFA. Řešíme zápas po Novém roce v jiné organizaci," pousměje se.

Tajemství ohledně dalšího zápasu udržel i trenér David Vyvážil. „Ještě to neprozradíme, ale je super, že se dá s RFA bavit o čemkoliv. David potřebuje sbírat zkušenosti, potřebuje zápasit, být v rytmu. A když to nejde třeba u nich, tak hledáme další možnosti, jak zmínil David, především od KSW je velký zájem," doplnil zkušený trenér.

„Nakrmit malou zvládnu, to není problém, co se toho ostatního týče. Ne, přiznávám, že nepřebaluji, protože je fakt, že já vlastně ani nepoznám, kdy je potřeba ji přebalit," rozesměje sebe i ostatní milým přiznáním, aby následně dodal: „Ale je to stejné jako v kleci. Když mi někdo řekne, co mám udělat, tak to udělám. Takže to určitě zkusím, nebráním se tomu, opravdu."