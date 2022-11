Do naha! Hlavní hvězda galavečera svedla náročný boj s váhou

Boj s váhou bývá pro zápasníky leckdy těžký oříšek. Své by o tom mohl říct český ranař David Hošek, který během vážením před sobotním turnajem I Am Fighter 6 dokonce musel kvůli 300 gramům úplně do naha. Pro někoho nic zvláštního, k dispozici ovšem nebyla plenta na zakrytí a bojovník s přezdívkou Sparťan si tak musel poradit po svém.

Foto: IAF Český bojovník David Hošek během vážení před turnajem IAF 6.Foto : IAF

Článek Váhové limity jsou v bojových sportech neúprosné, stačí gram navíc a rázem před druhým pokusem stoupne nervozita. Někteří zápasníci s těsnou záležitostí při shazování už dopředu počítají a výjimkou nebývá ani kompletní vysvlečení oblečení, které má dopomoct k vysněnému číslu na váhovém pultíku. V takovém případě se kolem dané osoby předstrčí plenta na zakrytí, jenomže takové štěstí evidentně nemá každý... Po svém si musel poradit český bojovník David Hošek, který během vážení před sobotním turnajem I Am Fighter 6 v pražské sportovní hale Královka musel rovněž do naha, jenomže plachta na zakrytí k dispozici nebyla. Ostřílený bijec si s nepříjemnou situací poradil se vším respektem a posledních 300 gramů dokázal shodit. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený I Am Fighter (@iaf_iamfighter) „David Hošek, kterého čeká v sobotu 5. listopadu na Královce hlavní duel večera proti Martinu Horskému v domluveném limitu do 88 kg, limit nakonec splnil. Posledních 300 gramů ale shazoval přímo na místě a nakonec musel jít až do naha, aby limit splnil," informovala organizace I Am Fighter. Na turnaji v pražské sportovní hala Královka se divákům předvedou další zvučná jména domácí scény. Pod pravidly MMA budou například zápasit Melvin Mané, Jevgenij Orlov nebo již zmíněný David Hošek. K-1 budou pro změnu reprezentovat Michal Reissinger nebo Klára Strnadová. Turnaj začíná v sobotní v 18:00 a sledovat jej můžete na stanici O2 TV Sport nebo zakoupením vstupenek ZDE. MMA Promotér žene do boje další tlupu zápasníků! Influenceři v kleci? Je to hrana a průser pro sport

