Už měli možnost si vyměnit pár vzkazů, rovněž se poprvé střetli tváří v tvář. I proto všichni zainteresovaní netrpělivě čekají, kdy bude nejúspěšnější český MMA bojovník Jiří Procházka připraven vrátit se po náročném zranění ramena do zápasového kolotoče. Současnému šampionovi Jamahalu Hillovi proto dochází trpělivost.

„Slyšel jsem, že možná bude připraven již v srpnu (turnaj v Bostonu). Doufejme, že se to povede a podepíšeme smlouvu," řekl Hill pro MMA Junkie. „Nechci čekat déle než do srpna. Nechci čekat celé léto. Ať už to bude Jirka, nebo kdokoli, kdo se přihlásí, jsem připraven bojovat a obhajovat," pokračoval šampion polotěžké divize.

Jamahal Hill expects to "beat the dog s*** out of" Jiri Prochazka 😳 📰 https://t.co/GD2tb5YYfC pic.twitter.com/UnkV0acI6d — MMAFighting.com (@MMAFighting) May 9, 2023

A právě to by mohl být háček. Procházkova rehabilitace a návrat do přípravy zřejmě potrvají o něco delší dobu. Také podle slov trenéra a manažera českého bojovníka Martina Karaivanova zatím nemá návrat do klece konkrétní obrysy a jako nevhodnější měsíce pro comeback připadají září nebo říjen. Vše se bude odvíjet od plynulosti a schopnosti naplno zapojit rameno do přípravy.

Bude to pro netrpělivého Hilla problém? „Utkám se s kýmkoliv, pokud Jiří nebude připraven. Ale pravda je, že on mi v tuto chvíli dává největší smysl. Ostatní se budou muset předvést, aby se k této šanci dostali. Jsem ale ochotný vzít kohokoliv," pokračoval jednatřicetiletý rodák z Chicaga, jenž v lednu získal pás v titulové bitvě s veteránem Gloverem Teixeirou.

Mnozí odborníci a fanoušci mají jasno. Souboj Hilla s Procházkou by mohl přinést vzrušující bitvu dvou elitních postojářů, která by klidně mohla trvat všech pět kol. Američan však tato slova krotí. „Nemusí to být válka. Myslím si, že úroveň mých dovedností je daleko nad úrovní jeho vlastních. Je to zdatný chlapík. Je silný a má přirozené fyzické vlastnosti, ale zdaleka nedosahuje mých kvalit," je přesvědčený Hill.