Skandál, který se s jeho osobou potáhne pořádně dlouhou dobu. A toho si je šéf nejslavnější bojové organizace Dana White moc dobře vědom. Jeho nedávné chování v nočním mexickém klubu zkrátka bylo za hranou příkladného chování, nic na tom nemění ani fakt, že konflikt, během kterého vzduchem létaly facky a natočil jej jeden z přítomných hostů, paradoxně vyvolala jeho manželka Anne.

White se omluvil, odsoudil své činy a znovu tak učinil během nečekaného vystoupení na mediálním dni v Las Vegas. „Když jsem se ráno probudil, tak mi to všechno došlo. Vždycky jsem byl proti takovému chování. Zkrátka jsem jednal špatně. Nikdo z toho není šťastný, já také ne. Ale stalo se to a musím se s tím vyrovnat. Neexistuje žádná omluva," vysvětlil prezident UFC.

Dana White, Power Slap Fighting League owner and UFC President, slapping his wife in a night club on New Year’s Eve is a disgusting look. Totally repugnant and inexcusable… pic.twitter.com/1suxhHXDn8 — Michael Morgan (@mikewhoatv) January 3, 2023

„Nikdy neexistuje omluva pro to, co se na silvestra stalo. Je mi 53, v létě mi bude 54. V životě jsem na ženu nesáhl, kromě mé sestry, když jsme se jako malý pokoušeli „zabít" jeden druhého. Je to poprvé, co se to stalo. A garantuji vám, že už se to nikdy nestane a nikdo by mě neměl bránit. Tento příběh nemá dvě strany, existuje jen jedna," pokračoval.

Zároveň přiznal, že se dramatická situace s ním potáhne po zbytek života. „Budu se s tím muset naučit žít. Ať už budu žít 10,4 roků nebo dalších 25 let, budu s tím stále spojován," uvědomuje si. „Můj trest je ten, že jsem si jistý, že spousta lidí, ať už jsou to média, bojovníci, přátelé, známí, kteří ke mně měli respekt, by si mě teď nemuseli vážit," přemýšlí.

Odchod z UFC by podle něj působil víc škody než užitku. „Jaké by to mělo mít následky? Vzít si 30 dnů volna? Můj odchod by ublížil společnosti, zaměstnancům i bojovníkům. Mně to neublíží. Mohl jsem odejít již v roce 2016. Zkrátka nevím. Je spousta věcí, se kterými se budu muset vyrovnat než to, že si vezmu jeden nebo dva měsíce volna. To pro mě není trest. Trest je to, že jsem to udělal a musím se s tím vyrovnat," má jasno White.

