Slovensko pocítí hněv bojovníků! Strhne se v kleci krvavá řežba?

Naváženo a může se jít na věc. Slovenský Šamorín v sobotu 26. března podruhé ve své historii přivítá česko-slovenskou organizaci OKTAGON MMA, která má na programu turnaj s názvem Prime 5. Tentokráte půjdou do akce výhradně zahraniční zápasníci. Představí se například nedávný titulový vyzyvatel Srb Bojan Veličković, urostlý Brazilec Rafael Xavier nebo urputný Slovák Karol Ryšavý. Do akce ovšem půjde i talentovaný Jakub Tichota či rozjetý Andrej Kalašnik. Nejen to bude na vidění na turnaji, který začíná v 18:00.

Foto: Oktagon MMA Bojan Veličković (vlevo) a Máté Kertész během staredownu před turnajem OKTAGON Prime 5.Foto : Oktagon MMA

Článek Fotogalerie +1 Poprvé v letošním kalendářním roce se organizace OKTAGON MMA vrací na Slovensko, konkrétněji do třináctitisícového města Šamorín, kde se odehraje turnaj OKTAGON Prime 5. Zlatým hřebem celého turnaje bude souboj dvou bývalých titulových vyzyvatelů veltrové váhy Maďara Mátého Kertésze a Srba Bojana Veličkoviće. Bude se zároveň jednat o střet dvojky a trojky veltrové divize a v osudí je opravdu hodně. Vítěz by se mohl výrazně přiblížit další titulové šanci a konečně sesadit zdánlivě neporazitelného šampiona Davida Kozmu. Mnozí proto očekávají opatrný duel, který se dost možná rozhodne až po časovém limitu. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený OKTAGON MMA (@oktagonmma) Na programu mělo být také slovenské derby mezi Karolem Ryšavým a Františkem Fodorem. Druhý jmenovaný byl na poslední chvíli pozitivně testován na covid a jeho místo v zápase tak zaujal Íránec Ebrahim Hosseinpour, který má na svém kontě tři výhry v řady. Ryšavý se pro změnu bude snažit oklepat z porážky proti šampionovi lehké váhy Losenemu Keitovi. Ostře sledovaný bude i souboj v polotěžké váze. Na čtvrtou výhru v řadě pomýšlí Brazilec Rafael Xavier, kterému se tentokráte postaví polská síla v podání Marcina Lazarze. Kratos, jak se Xavierovi přezdívá, všechny tři předchozí zápasy na česko-slovenské půdě ukončil v prvním, respektive druhém kole. Bude to platit i po zápase s polským tvrďákem? Na turnaji se představí také ukrajinsko-český bijec Andrej Kalašnik, který měl jít do akce již před měsícem. Tehdy byl jeho souboj proti Rusu Arthuru Karavajevovi kvůli válečné situaci zrušen, náhrada se ovšem našla hned pro další turnaj. Bude jí obávaný Brazilec Kaik Brito, který naposledy prohrál s Petrem Knížetem. Zápas ovšem pro mnohé přinesl kontroverzní rozhodnutí bodových sudích, Brito tak má o motivaci postaráno. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený OKTAGON MMA (@oktagonmma) Talentovaný Jakub Tichota bude útočit na pátou výhru mezi profesionály. Český talent si naposledy v parádní bitvě poradil s Polákem Dawidem Karetou, nyní narazí na zkušeného Fina Janne Elonena-Kulmalu. Rodák z Espoo se na česko-slovenské scéně představil jedinkrát, v minulém roce ale nestačil na Farida Basharata. MMA Zpět na místo činu! Z parkourové haly vyroste dějiště pro MMA Zajímavé bude sledovat i výkon německého tvrďáka Christiana Jungwirtha, který si to rozdá s Robertem Pukačem. Na hlavní kartě se navíc představí také Matouš Kohout, jehož původní soupeř Mateusz Legierski, se pár dnů před zápasem zranil a jeho místo tak zaujal rozjetý Němec Arda Adas. Nejen to bude k vidění na turnaji OKTAGON Prime 5 ve slovenském Šamoríně. Galavečer startuje v 18:00 a sledovat jej můžete i na Oktagon.tv. MMA Drogy, zbraně, smrt otce. Mohl jsem být druhý Pablo Escobar, přiznává urostlý bijec

