Komplikace, které se nakonec povedlo ustát. Organizace RFA totiž před svým letošním posledním turnajem musela řešit nepříjemnosti v podobě rušení zápasů. Z avizované karty vypadli například Sebastian Fapšo, Matěj Kozubovský, ale největší ránu přinesly zdravotní problémy rapera Marpa, jehož boxerský zápas se slovenskou legendou Iljou Škondričem musel být přesunut na příští rok. Rázem začal kolotoč dalších jednání, jejichž výsledkem jsou příjemné změny, například v podobě prvního titulového zápasu, ve kterém bude neporazitelnost hájit český talent Václav Sivák.

Hlavním zápasem RFA 7 nakonec bude titulový duel Siváka se Záděrou. Jak těžké to bylo takhle krátce před turnajem domluvit?

Bylo to celkem těžké, protože oba dva zápasníci měli celkem vysoké požadavky. Štěstí bylo to, že oba byli v přípravě. Záděra měl mít před čtrnácti dny důležitý zápas, který mu byl zrušen, takže se i nadále připravoval. Sivák se rovněž připravoval na to, že by případně nastoupil v jiné organizaci v rámci boxerského zápasu. Nakonec jsme se dohodli na podmínkách a souhlasili jsme s tím, že to bude náš první titulový zápas. Je to i vzhledem k tomu, že oba u nás mají vítězný začátek. Byla to jedna z motivací pro Siváka, který se může stát prvním šampionem organizace.

Můžete prozradit, jaké podmínky si stanovili?

Především to musel být titulový zápas, pro Siváka by to jinak zřejmě nemělo smysl bojovat s někým z domácí scény, kdo nemá zas takovou popularitu nebo podobný počet výher. Sivák to víceméně i řekl, že Záděra je určitě kvalitní soupeř, ale pokud by to nebylo o titul, tak by ho patrně nevzal. Další kapitolou jsou finanční podmínky.

Jedná se o zápas z kategorie těch dražších?

Určitě ano.

Když nebudu počítat zrušený souboj Marpa se Škondričem, který ze zápasů byl vůbec nejdražší?

(přemýšlí). Jeden z těch drahých zápasů určitě byl Tomáš Možný s Kamilem Mindou v Košicích jako hlavní zápas. Byl to drahý zápas, ale stál za to (smích). Určitě je třeba zmínit i duel mezi Sebastianem Fapšem a Joiltonem Lutterbachem. Když se nad tím tak zamýšlím, tak možná tím nejdražším bude právě zápas Siváka se Záděrou.

Máte už nějakou představu, jak budete dál jednat v případě, že Sivák získá titul?

Všichni u nás chceme vidět zápas Siváka s Růžičkou. Už se spolu bavíme o podmínkách. Hodně ale záleží, jak dopadne zápas Siváka se Záděrou. Kdyby vyhrál právě Vašek, tak by s ním Růžička mohl jít o titul. Jiná situace by nastala, pokud by titul ukořistil Záděra. Proti sobě by určitě nikdy nešli, jsou to parťáci z gymu. I vzhledem k tomu se Záděra rozhodl, že chce titul v kategorii do 66 kilogramů pod pravidly K1. Zároveň je tu Luboš Lesák, který by měl mít zápas právě se Sivákem. Každopádně jsou tu na něj připraveni kvalitní soupeři.

Veřejného vážení, ke kterému dojde 16. prosince, tedy den před turnajem, bude účasten i bývalý šampion těžké váhy slavné UFC Antonio Rodrigo Nogueira, který si pro fanoušky připravil velké překvapení.

Kdyby ale Sivák prohrál, jeho duel s Růžičkou by padl?

Nepadl. Uskutečnil by se, ale ne o titul.

Růžička se nechal slyšet, že by za zápas se Sivákem chtěl milion korun. Je to něco, na co byste přistoupili?

Nerad mluvím o penězích, i když vím, že je to populární. Snažíme se to především budovat na dlouhodobější spolupráci, aby byli všichni spokojení a dávalo to hlavu a patu. I proto věřím, že se domluvíme tak, aby to bylo přijatelné pro všechny strany.

Není zápas Siváka se Záděrou až moc velký risk právě pro Siváka, který by v případě neúspěchu přišel o neporazitelnost, ale také o možnost získat titul?

Je to velký risk. Sivák má 21 výher a půjde se porovnávat s domácím bojovníkem z konkurenčního gymu. Něco jiného je, když se člověk jde porovnávat s cizincem. V případě porážky to bolí daleko míň, než když člověk prohraje s domácím zápasníkem. Pro Vaška to bude trochu náročné, ale když jsem s ním mluvil, tak si nepřipouští, že by měl prohrát. Je velmi vyrovnaný a připravený, těší se na něj. Nepřipouští si žádná úskalí a půjde do zápasu s tím, že jasně vyhraje. Určitě má v sobě motivaci být prvním šampionem RFA. To už mu potom nikdo nevezme, navždy bude ten první. Naopak Záděra nemá co ztratit. Jak řekl jeho trenér, je to opravdu pouliční bitkař a nebojí se ničeho. Je to pro něj velká možnost se zpopularizovat, ukázat se na domácí scéně a případně být tím prvním, kdo porazí Vaška.

Další výrazná změna bylo ohlášení účasti Martiny Jindrové. Jak tohle bylo těžké zařídit?

Bylo to tak, že Martina nejprve chtěla jít MMA, na což se koneckonců připravovala i jako náhradnice v zámořské organizaci PFL. Byla připravená na tenhle způsob boje. Navíc se nám povedlo proti ní domluvit kvalitní Brazilku, který navíc bude v jiné organizaci bojovat o titul. Nakonec do toho ale vstoupilo vedení PFL, které rozhodlo, že Jindrová může nastoupit jen pod pravidly real fightu, MMA tedy padlo. Potom jsme narychlo museli shánět novou soupeřku, což se nakonec povedlo. Bude to neskutečně kvalitní zápas proti německé šampionce.

Jindrová je ve světovém žebříčku na 19. místě, i z toho důvodu to bylo složité?

Určitě ano. Ani v MMA to nebylo vůbec lehké, protože kdyby Martina prohrála, tak by v žebříčku hodně klesla. I proto si myslím, že to byl jeden z důvodů, proč nakonec PFL rozhodlo tak, jak rozhodlo. MMA je zkrátka risk a je to i tím, že všem zápasníkům vybíráme velmi kvalitní soupeře. Nejsou to takzvané dávačky, ale zápasy jsou hodně vyrovnané. Nám to ale rozhodně nevadí. Zápasy pod pravidly real fightu jsou u nás velmi oblíbené, lidi nám píšou, ať jim dáváme víc takových soubojů. Je to rychlejší, agresivnější a víc se v tom orientují než v MMA.

Vzhledem k tomu, že další sezona PFL startuje až příští rok, tak je to pro Jindrovou ideální šance, jak znovu zápasit.

Přesně tak. Když bude mimo své zápasy a PFL dá výjimku, tak ji tu vždycky rádi uvidíme. Myslím si, že to není naposledy, co se u nás ukáže.

Zásadní změna na vaší kartě bylo odložení zápasu mezi Marpem a Iljou Škondričem. Kdy by měl být náhradní termín?

Chtěli bychom to udělat v březnu, ale zatím to není potvrzené. Je to i tím, že se snažíme vycházet s ostatními organizacemi a navzájem si nepřekrývat turnaje. Jedna organizace oznámila, že chce mít v ten stejný termín v Praze svůj turnaj a mají zamluvenou halu. Snažíme se s nimi dohodnout, abychom si nedělali navzájem zle. Budeme ještě upřesňovat, kdy to bude. Ilja je každopádně naštvaný na Marpa, zranění mu úplně nevěří. Byl trochu skeptický. Kdyby se to mělo ještě jednou opakovat, tak podle mě by ten zápas pak už ani nevzal.

Bylo z vaší strany nějaké odstupné pro Škondriče?

Odstupné nebylo žádné, my za takové věci nemůžeme.

Bylo zrušení tohoto zápasu signálem pro start vyjednávání mezi Sivákem a Záděrou?

To ne. Na zápasu Siváka se Záděrou jsme pracovali ještě dřív, než se zrušil souboj mezi Marpem a Škondričem. V tu dobu jsme ještě nevěděli, že Marpo do zápasu nenastoupí. S tímhle zápasem jsme počítali jako s překvapením, ale vzhledem k tomu, že už jsme byli domluvení a odpadl Marpo, tak jsme ho ohlásili jako adekvátní náhradu.

