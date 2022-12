Jak to v bojových sportech bývá, nikdy není jisté. S nepříjemnosti si před svým sedmým turnajem musela poradit i organizace RFA, kterou již 17. prosince čeká letošní poslední galavečer. Nejvýraznější změnou je zrušení boxerského souboje mezi raperem Otakarem „Marpem" Petřinou a slovenskou legendou bojových umění Iljou Škondričem.

„Marpo chtěl zápas, nechtěl to Iljovi udělat a v uvozkovkách utéct z boje. Udělal pro to vše. Dva tři dny trénoval dál pod medikací, zkoušel to, ale pravá ruka nedrží. Je tam naraženina. Byly jsme na rentgenech a všech možných test, zlomená naštěstí není. Rozhodli jsme, že Marpo nenastoupí a po dohodě s promotérem Borisem Marhanským jsme se dohodli na jiném termínu," oznámil Marpův manažer Radim Tauchen. Turnaje se ze zdravotních problémů nezúčastní ani Sebastian Fapšo či Matěj Kozubovský.

Špatné zprávy se však částečně povedlo vyžehlit jinými změnami. Vůbec poprvé v historii organizace se bude bojovat o titul, o který se pod pravidly K1 v kategorii do 66 kilogramů utkají neporažený Václav Sivák a ambiciózní talent Patrik Záděra. „Měl jsem na rozmyšlenou den, v hlavě jsem si říkal, že to vezmu. V tomhle zápase nemám co ztratit, naopak, když ho porazím, tak můžu jedině získat," líčil Záděra.

„Vašek je velice kvalitní zápasník, a proto s ním chceme zápasit. Připravujeme na něj naše čtyři zápasníky. Na Patrika to vyšlo jako první, dlouho ve vzduchu je duel s Tadeášem Růžičkou. Všichni s ním chtějí zápasit. Vážíme si ho jako bojovníka, ale už ne tolik jako člověka. A to kvůli jeho reakci na Heroes Gatu, kde si myslím, že to jako profesionál jeho úrovně, úplně nezvládl. V našich lidech to udělalo to, že s ním chtějí všichni zápasit," popisuje Záděrův trenér Ondřej „Spejbl" Hutník.

Po necelém roce se znovu v Česku představí domácí bojovnice Martina Jindrová, která zakončila sezonu v zámořské PFL porážkou v semifinále s Kaylou Harrisonovou a aktuálně čeká na start nového ročníku. I proto si může dovolit zápasit v jiné organizaci.

„Připravovala jsem se jako náhradnice finalového zápasu v PFL, o tenhle zápas jsem stála ještě, než jsem odletěla do Ameriky. Je to zápas, který mi vyplní mezeru před dalším duelem v PFL. Jsem připravená, těším se na to, a hlavně, že budu před domácím publikem," má radost Jindrová, která se pod pravidly real fightu utká s Deborah Melhornovou.

„Zatím jsem koukala na dva zápasy. Myslím si, že je to trochu bijec. Tluče to hlava nehlava, není úplně moc chytrá. V postojovém zápasení mám víc zkušeností, z čehož budu chtít těžit. Těším se, že konečně budu moct používat i lokty, což v PFL nemůžu," pokračovala jednatřicetiletá fighterka.