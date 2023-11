Dvacetiletý Machmudov získal první zlato na juniorském MS letos v únoru, kdy se zároveň stal vůbec prvním českým reprezentantem, který dosáhl na tuto metu. Nyní se proto v jeho podání konal další atak na ten nejcennější možný kov. Cesta na výsluní přitom začala senzačně, a sice čtvrtfinálovým vítězstvím nad Bulharem, po němž ihned následující den mladík trénující v Česku zdolal v těsném souboji na body i Kazachstánce Diase Ossera. Těžká bitva ovšem zanechala na těle nemalé šrámy.

Machmudov si poranil nohu, finálová bitva o vytoužené zlato byla rázem v ohrožení. „V semifinále si rozkopal nohu o soupeřův loket, asi má natržený bércový sval. Ráno jsem byl přesvědčený, že to nepůjde a nebudeme moct do finálového zápasu nastoupit. Na nohu nemohl došlápnout, ale rozhodli jsme se to zkusit. Byl zázrak, že do té klece vůbec došel,“ líčí náročné předzápasové hodiny kouč Josef Král na sociálních sítích.

Bylo jasné, že dvacetiletý talent nebude v kleci bojovat pouze se soupeřem, ale i se sebou samotným. Nepříznivý zdravotní stav tomu zrovna dvakrát nepomáhal. „Tagir splnil váhový limit s odřenými ušima a na sílu přes bolest prošel lékařskou prohlídkou. Čekali jsme, co noha udělá do odpoledne. Bohužel, o moc se to nezlepšilo, spíš vůbec. Ale prostě jsme do toho šli,“ popisuje Král zdravotní stav svého svěřence.

Odvážný mladík jako správný bojovník zaťal zuby a do klece šel i přes pořádnou bolest, která jej provázela i v samotném finálovém duelu o zlatý kov. V rozhodujícím souboji navíc narazil na Švéda Rafaela Kveldstadta, kterého shodou okolností zdolal právě při únorovém MS v Bělehradu. Nyní se konala odplata. Machmudov krátce před polovinou druhého kola musel odklepat dobře chycené škrcení, po dlouhé době tak ucítil hořkost porážky.

„Je smutný z toho, že to odplácal. Ale o tu nohu se nemohl absolutně opřít v postoji, ani při wrestlingu. Bohužel nefungovala ani na zemi,“ rozebíral po zápase Král, který však nadějnému bojovníkovi, jenž v nejbližších měsících vstoupí mezi profesionály, vzdal hold. „Ukazuje, jak velký je to bojovník a šampion. Znamená to, že i s takovým zraněním a s jednou nohou tam šel pro vítězství, což se jen tak nevidí. Jsem na něj neskutečný hrdý,“ dojímal se pražský trenér.