„Nikdy jsem neviděl nikoho tak tvrdě udeřit a zároveň mít tak skvělou techniku a načasovaní. Je jako můj trenér, který říkal, že vypořádat se se silou je pro člověka ta nejtěžší věc. Je to dar. Můžeš trénovat, kolikrát chceš, ale pokud netrefíš jako Alex, tak nejsi skutečný válečník," pokračoval brazilský veterán, který si sám do klece stoupne za necelý měsíc.

Právě parťákova výhra Teixeiru namotivovala natolik, že v odvetném duelu, který se uskuteční 10. prosince na turnaji UFC 282, bude chtít českého šampiona polotěžké divize Jiřího Procházku ukončit stejným způsobem. „Výhra jako tato dodává člověku sebevědomí, beru to jako příval energie do zápasu s Jiřím. Sáhnu si na dno svých sil a stejně jako Pereira porazil Adesanyu, tak já porazím Procházku. Buďte připraveni, nastává brazilský převrat," zahlásil Teixeira.

„Největší chyba byla, že jsem se na pátého kola točil po zemi a v tu chvíli mě nenapadlo, že mě Jiří může chytit do nějakého škrcení. Nic takového jsem si nepřipouštěl a on toho dokonale využil. Zkušeně to zamkl a já to odklepal. Kdybych neodklepal, tak bych usnul, na výsledku by se nic neměnilo," prozradil Teixeira s tím, že Procházkovi nevěří tvrzení, že český bojovník podal nejhorší výkon v kariéře. „Nevěřím mu to, ale uvidíme v odvetě," doplnil.