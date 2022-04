Jednatřicetiletá Jindrová začala honbu za milionem dolarů těsným vítězstvím proti Portugalce Jacqueline Cavalcanti. Česká zápasnice svým výkonem přesvědčila i porotu a přímým způsobem si vybojovala kontrakt do hlavní sezóny organizace PFL. Jindrovou tak nyní čekají dva duely, během kterých bude získávat body. Poté z deseti zápasnic čtyři nejlepší postoupí do vyřazovacích bojů. První prověrku představuje velezkušená Brazilka Vanessa Melo.

"S výběrem soupeřky jsem spokojená. Brazilka jde z nižší váhy, zas tak obrovská by být neměla. Budu doufat, že se zápas odehraje v postoji. Myslím si ale, že zjistí, že v postoji je pomalejší a bude chtít na zem. Budeme se muset zaměřit na obranu proti takedownům, aby mě nehodila. Bude to podobná příprava jako na Portugalku, vše nám hraje do karet," popisuje Jindrová.