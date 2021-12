To byl fofr! Ital svého soupeře krutě potrestal

Zápas přitom trval pouhých sedm vteřin. Když rozhodčí naznačil, že duel začíná, tak Ukrajinec Konstantin Linnik nenuceně přešel do středu klece s nataženou rukou. Měl to být signál pro tradiční plácnutí dlaněmi, jak to v bojových sportech bývá zvykem. Extrémně potetovaný zápasník Walter Pugliesi na to nikterak nebral ohled, ba naopak to využil k hodně rychlému konci.