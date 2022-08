WOW SD DUMAS WITH THE UNDER ONE MINUTE GUILLOTINE #DWCS pic.twitter.com/Hy3pkxEjIM

Dumas přitom na pozápasové tiskové konferenci potvrdil, že si to s Peňázem chtěl rozdat v postoji. „Původně jsem chtěl s Matějem dát souboj v postoji, ale ve chvíli, kdy jsem se k němu přiblížil, jsem měl jasno. Nejprve jsem chtěl jít po D´Arce choku, ale nakonec jsem si vzal gilotinu. Když jsem to chytil, tak jsem věděl, že je hotovo a jen jsem čekal až odklepe," vysvětlil americký bojovník.

„Prohra ke sportu patří, ale co nás a především Matěje mrzí nejvíc, že neukázal, co v něm opravdu je. Já jsem přesvědčený, že v devíti z deseti vzájemných zápasů by Matěj vyhrál, tenhle večer byl ale lepší jeho soupeř," připouští Reinders, jenž zároveň vyvrátil, že by Peňáze pohltila tíha okamžiku. „To si nemyslím, soupeři prostě jen perfektně vyšlo to, co udělal," dovysvětluje uznávaný trenér.