O této česko-slovenské třaskavé bitvě se spekulovalo dlouhá léta (už v roce 2017, kdy byl Vémola v tehdejší konkurenční organizaci XFN - pozn. red.). Naposledy k ní mělo dojít v roce 2021, kdy si ale Terminátor poranil ruku a ze zápasu musel odstoupit. Nyní se cesty opět spojí a s ubývajícím časem do zápasu, jenž proběhne v domluvené váze do 88,5 kg, se dá mezi oběma tábory očekávat přiostřující atmosféra.

„Když na Instagram napsal, že zápas se mnou bere, tak jsem si říkal, že je to frajer. On do toho fakt jde, má na to koule. Pak jste pustili trailer a říkám, že je to hovado. Půjdu ho tam zmlátit. Díky tomu, že jste mi to připomněli, jsem se zase malinko nakopl zpátky do přípravy. Je to všechno zpátky. Ty nedořešené věci jednou pro vždy vyřešíme,“ je rád osmatřicetiletý Vémola, jenž na sociálních sítích sám označil potenciální soupeře do O2 areny. S nabídkou souhlasil právě Krištofič. „Mám rád výzvy a velká jména,“ vysvětlil.

Slovenský rival, jenž seděl naproti Vémolovi, se rovněž vrátil k dávnému sporu. „Kvůli tomu, že jsem do sebe nenechal rýpat, jsem hovado? Lidi můžou sami posoudit, zda je v pořádku to takhle brát. Nenechal jsem do sebe s*át. Naopak jsem si sám řekl, když se do mě takhle opřel, že hovado je on,“ řekl vážně šampion druhé série show Oktagon Výzva. „Vadí mi, když o mně někdo tvrdí, že jsem falešný šampion, hovado, a znevažuje moji tvrdou práci,“ trápí Krištofiče.

Pro Vémolu se bude jednat o důležitou přípravu před blížící se odvetou se slovenským velikánem Attilou Véghem (patrně léto 2024), shodou okolností Krištofičovým trenérem. „Čekám, že mu Attila bude v rohu nebo mu minimálně bude pomáhat v přípravě. Pro mě je to další stupeň, jak se mu dostat do hlavy. Až zmlátím jeho kluka, tak to bude pro něj vzkaz. Samozřejmě mě těší, že bude součástí jeho přípravy,“ říká spokojeně šampion polotěžké váhy.

Krištofič sice bude v duelu v roli velkého outsidera, přesto mu předchozí Vémolovi přemožitelé ukázali, že cesta k vítězství nemusí být zas tak kostrbatá. „Attilka nám ukázal, že je možné ho vypnout a unikat tlaku. Kincl zase ukázal, že je možné bránit takedowny. I na pletivu. Alsina zase ukázal, že je možné ho kontrolovat, dokonce i otočit. Všechno je proti Karlosovi možné. Palo Langer nastupoval jako tělo bez duše. Sežralo ho to. To je nejsilnější Karlosova zbraň. Soupeři mu uvěří, že nemají jak vyhrát,“ uvědomuje si soupeřovu mentální odolnost.

A zatímco slovenského střelce zdobí kvalitní postoj, naopak u Vémoly se dá očekávat tradiční aktivita na zemi, byť ve svém posledním duelu v rámci obhajoby trůnu polotěžké váhy v rekordním čase knokautoval již zmíněného Langera. „Respekt před tím, co touhle jednou tváří dokázal. Moderní MMA je o tom, že každý bojovník má všechno. I když to všichni vědí, tak si stále prosazuje wrestling. Já se na to připravuji zodpovědně,“ prozradil čtyřiatřicetiletý Krištofič. „Doufám, že se nebudeme válet,“ řekl nahlas své přání.

Vémola ze svých návyků ustupovat nehodlá. „Myslím si, že se lidé hodně soustředí na wrestling a potom je něčím překvapím. Vzhledem k tomu, že jsem doposud jediný český neporažený boxer s rekordem 1-0, tak mě to celkem překvapuje. Samozřejmě že wrestling je moje nejsilnější část a lhal bych, kdybych řekl, že tam s Pirátem budu stát, protože on do přestřelky umí jít,“ kýval uznale.

