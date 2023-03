Již v sobotu vypukne mimořádný projekt Tipsport Gamechanger, kde nakonec budete v rezervním zápase. Věřil jste, že se to nakonec povede?

Myslím si, že si to zasloužím. Je to Tipsport Gamechanger a já má z posledních čtyř nebo pěti zápasů dva výkony večera. Když jsem se podíval, tak to má snad jen Kozma nebo Brito. V pyramidě navíc jsou kluci, co jsou v žebříčku pode mnou, někoho jsem dokonce porazil. I proto mi dávalo smysl tam být. Když to ale beru žebříčkově, tak si myslím, že bych měl být v hlavní pyramidě.

Původně v pyramidě figurovala dvě česká jména, po Kinclově odstoupení se jedno uvolnilo. Očekával jste, že by se mohlo ukázat právě na vás?

Ano i ne. Chápu záměry Oktagonu skrz byznysový model a podobných hledisek. Já jsem se celý život snažil držet sportu. Je důležité vědět, že Oktagon je nejen sportovní organizace, ale zároveň i show. A to znamená byznys. Některá rozhodnutí z podnikatelského hlediska chápu, ze sportovního někdy ale úplně ne. Všechno se váže na všechno a nechávám tomu volný průběh. Jsem v rezervním fightu a budu si to muset vybojovat.

V posledních dnech navíc odpadl největší favorit na vítězství John Hathaway, na jehož místo jste chtěl být dosazen. Na sociálních sítích jste poukazoval na jedno z pravidel projektu, podle kterého jste měl být hlavní adept.

Já bych si těch pravidel ani nevšiml, ale lidé mi začali posílat screeny. V pravidlech totiž stálo, že pokud se zápasník před osmifinále zraní, tak ho automaticky nahradí žebříčkově nejlepší zápasník Oktagonu z rezervních zápasů. Až poté připadá v úvahu žebříček Fightmatrix. A to je důležité, bylo tam napsáno „poté". A jak vypadl Hathaway, tak už mi lidé pomalu i gratulovali, že jsem se dostal do pyramidy. Když jsem si to tedy přečetl, tak jsem to také tak chápal. V pravidlech bylo jasně napsáno, že se hledí na Oktagon ranking a poté na Fightmatrix ranking. Čekal jsem, že mě tam hodí, nakonec tam ale dali Němce Grabinskiho, který je ve Fightmatrixu o pár žebříček výše. Nevím, jestli se ta pravidla nějak měnila...ale asi nechci přemýšlet nad tím, zda to bylo vůči mně fér, nebo ne. Beru to, jak to je.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Andrej AK47 Kalašnik (@andrejkalasnik)

Byla z vaší strany ohledně toho nějaká komunikace s Oktagonem?

Napsal mi Ondřej Novotný (spoluzakladatel a promotér - pozn.red.) a řekl, že to nebylo úplně přesně v pravidlech napsané. Já jsem mu jenom odepsal, že si to holt budu muset vybojovat.

I tak by mohla být v případě vašeho vítězství velká šance dostat se právě do hlavní pyramidy. Mohou například přijít zranění ostatních bojovníků a vy je můžete nahradit.

Určitě tam ta šance je. Když vezmu třeba v potaz i pyramidy, které se konají v jeden večer a je tam hodně zranění.

Stěžejní roli mohou hrát právě zranění a tudíž ten, kdo bude mít na ně největší štěstí, nakonec může vyhrát. Souhlasíte?

Rozhodně. Je to ale i styl na styl. Je super, že soupeře nemůžeme odmítnout. Co nám dají, nebo si vylosujeme, tak toho máme. Může tu tedy být sebelepší zápasník, klidně o hlavu větší, ale ten soupeř mu nemusí sednout stylově. Má třeba defenzivní styl a vyhraje na body. Nebo naopak. Tyhle pyramidy jsou trochu něco jiného a může vyhrát každý. Ať už je to Lohoré, Kozma nebo kluci z rezervního zápasu. Je těžké na to sázet, sám bych nevěděl.

Soupeři se mění a budou měnit. Je tedy lepší se připravovat komplexně bez ohledu na to, s kým daný zápasník zrovna jde do zápasu?

Za sebe můžu říct, že jsem se snažil připravovat víc komplexně. Do poslední chvíle jsem nevěděl, s kým půjdu. Ani Matúš nebyl tak úplně potvrzený. Když to ale klaplo, tak jsme jeli nějaké konkrétní nácviky na něj. Kdybych ale trénoval jenom na něj, tak by to rozhodně nebylo ku prospěchu věci. Člověk musí připravený na všechno a tím ta pyramida může být zároveň krásná, ale i záludná.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený OKTAGON MMA (@oktagonmma)

Když přejdeme k vašemu konkrétní soupeři, bude jím Matúš Juráček, kterého jste loni na tiskové konferenci trochu popíchl...

Před zápasem s Joelem dos Santosem jsem měl problémy se zády a nemohl jsem wrestlit. I ten postoj byl takový, že jsem tolik netlačil. Zápas proto vypadal tak, že jsem boxoval z kontru a z ústupu. I proto jsem zhodnotil, že to byl takový zápas na Juráčka. S Matúšem jsem si ale kolikrát v šatně povídal, pozdravili jsme se, nikdy tam nic nebylo. Pro něj by to spíš měla být pochvala, protože jsem ten zápas neprohrál, ale vyhrál. On se ale zničehonic urazil, nic mi nenapsal a udělal si nějaké pěkné videjko, jak mě vyzývá. Asi ho to urazilo. Já tyhle vyzývačky a trashtalky v lásce moc nemám, ale když to chce mít osobní, tak to má mít. Tím pádem je to pro mě větší motivace.

Osobní to tedy bude i pro vás?

Přesně tak. Když mě vyzýval někdo z našeho rybníčku, a pak jelikož jsem byl zraněný a náš zápas nakonec nedopadl, tak měl řeči, že jeho soupeř Lohoré je lepší než já. Dokonce i říkal, že je po Kozmovi dvojka. Ani to neopodstatnil nějakým žebříčkem, jen narážky, že je lepší jak já...ale dobře, beru to také osobně. Jsem za to rád, protože tady od nás se mnou moc nechtějí zápasit. Až na jednu výjimku jsem v Oktagonu vždycky zápasil jen s cizinci. Je to pro mě lepší v tom, že se můžu poměřit s místními kluky a můžeme si srovnat, co umíme. Je to pro mě větší motivace a oheň i do zápasu, když si mě Matúš vzal takhle do pusy. Budu chtít dokázat, že jsem někde jinde. Teď mám v sobě úplně jiný oheň, než před ostatními zápasy, kde jsem proti soupeřům nic necítil. Teď opravdu chci toho borce porazit už jen proto, že je to Matúš a že měl nějaké kecy.

Máte v pyramidě někoho dalšího, s kým byste se chtěl poměřit?

S pár kluky jsem dokonce už zápasil. Například s Jungwirthem, podruhé by to pro mě asi nemělo důvod. Na kempech jsem spároval i s Kertészem, takže u něj vím, na čem jsem. Kdybych ho porazil, vyneslo by mě to nahoru. Rovněž jsem bojoval s Tatem Primerou, který mě porazil před třemi lety, kdy jsem nebyl v nejlepší formě. Dlužím mu to. Každopádně jsou tu další jména. Obrovsky si vážím Davida Kozmy, bývalého šampiona. Byla by to pro mě motivace s tím klukem zápasit. Když už bych takového bojovníka porazil, tak by mě to posunulo úplně někam jinam. Člověk to ale musí brát tak, že každý soupeř je jenom další překážka. Nezáleží na tom, jestli je to Kozma, Brito nebo McGregor. Musí tam jít do toho s tím, že chce vyhrát.

A naopak? Komu byste se nejraději vyhnul?

Tady je to asi úplně jedno. V téhle pyramidě to moc nehraje roli.

Když nepočítám Vás, je tu někdo, koho favorizujete na celkové vítězství?

Když tam člověk jde, tak musí favorizovat sám sebe. Jinak nemá smysl to, že jsem se o tu pyramidu takhle aktivně hlásil, a pak řekl, že nejsem favorit. Když bychom to ale brali statisticky, tak velkou šanci má David Kozma nebo Alex Lohoré, který zápasil v 84ce a na tuhle váhu je velký.

Kdyby se vám pyramidu povedlo vyhrát, co byste udělal s výhrou, která činí kolem 7 milionů korun?