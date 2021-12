Velké ambice! Legendární Nurmagomedov láká zvučná jména

V rámci stěhování organizace Eagle FC do Spojených států přicházejí na scénu i nové váhové kategorie. Právě po změnách v divizích se nahlas mluví již několik let a k radikálnímu kroku nyní přistoupila organizace EFC. Nejpozoruhodnější změnou bude nová divize do 165 liber (74,8 kg) a do 175 liber (79,4 kg). Podle Nurmagomedova budou váhové kategorie nastaveny tak, aby se lišily o deset liber.